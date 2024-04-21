鞋槓人生／新品上市！開箱kobe4代、8代最新鞋款　AREA02活動上線

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18哥首先先介紹到這雙全新的Kobe 4 Protro Philly，他說到：「KOBE 4 當時主打的就是低筒革命，那時候大家都說要穿高筒鞋保護腳踝，但是Kobe就是比較有自己的個人想法，他認為網球、排球球員也都可以穿低筒，為什麼籃球球員不行，所以那時候推出這雙鞋子，主打的就是『低筒革命』，也掀起了穿低筒的熱潮。」
此外這雙KOBE4代還有很多有趣的細節，像是在鞋底寫著「082378」，象徵著就是Kobe Bryant的生日，因為他是1978年8月23日出生，鞋上還有刻印著背號24號，也是非常鮮明的特色之一。
下一雙要介紹的則是Kobe 8 Protro Venice Beach，大隻哥說到：「Kobe 8 這雙威尼斯海灘，主要就是以它的配色而取名，以威尼斯海灘的概念去做，呈現出不同的效果，另外這雙鞋比較特別的地方就在於，它是用薄的鞋舌，之前有一段時間都是用厚鞋舌，這次終於有薄鞋舌的出現，也是大家可以比較注意的。」
另外，Area02也在4/13號開始，就會有一個名為「潮速倉」的活動，大隻哥表示，這次活動只要當天下單，最快就有機會在明天就將球鞋拿到手。Area02也舉辦了線下的驗證球鞋真偽活動，有任何想要辨認鞋子真偽的讀者朋友，都歡迎可以上Area02官方網站查詢相關資訊。
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