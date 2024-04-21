東部「5.6地震」突襲！氣象署：和前面餘震不同 應力往南調整
今（21）日上午10點40分，花蓮發生芮氏規模5.6有感地震，震央位於花蓮縣政府南方55.9公里的東部近海，地震深度30公里，最大震度為4級，中央氣象署地震測報中心技正江準熙表示，本起地震屬於是0403花蓮7.2強震的餘震，主要是應力調整導致，提醒民眾下週將有鋒面導致長時間降雨，務必留意山區坍方、落石。
記者張志浩／綜合報導
江準熙提及，雖然本起規模5.6地震也是0403花蓮強震的餘震，但和大多數餘震發生在花蓮強震震源的「北方」不同，本起地震發生在花蓮強震震源的「南方」，因此在北方不斷出現餘震的情況下，南方就需要透過「應力調整」去做轉移、平衡。
江準熙再說明，當大地震發生後，震源應力結構都會做重新調整、應力轉移，花蓮偏北屬於地震屏障範圍，因屏障減弱，才導致提前觸發偏南部地震，至於未來南方餘震是否變多無法預測，但在2年前池上、關山地震時，這個區域已釋放許多應力。
而針對「應力作用」，氣象署地震測報中心主任吳健富說明，「應力調整」是全球板塊都在進行的活動，台灣地底的歐亞板塊跟菲律賓海板塊相互推擠，除了在東部會累積應力，西部也會累積，而在花蓮強震後，東西兩地的應力出現落差，為了平衡調整，西半部地震就會變多。
前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則用更具體化的方式形容「應力調整」，他說，當我們用兩根手指捏住大腿一部分的肉，周圍的肉會往中心集中，而更周邊、更遠的肉雖然不會有明顯皺褶或位移，但仍會跟著手指力道往中心偏移，這就是「應力調整」基本的概念。