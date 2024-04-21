快評／D'Angelo Russell照慣例失常　湖人該調整他的先發定位嗎？

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去年和金塊大戰4場，湖人輸得差距其實並不大，就是1、2回合的細節沒做好被拉開分數，後面就很難追上了。因為金塊在關鍵時刻的攻防水準和戰術執行力讓人驚嘆，去年季後賽他們關鍵時刻的進攻效率為122.7，防守效率為98.2，淨效率為24.5；今年例行賽關鍵時刻進攻效率為109.8，防守效率為99.3，淨效率為10.4。
所以這是一支很擅長打膠著比賽的球隊，你必須在前三節表現得更好，不能出現今天第三節被打出32：18攻勢的情況。今晚LeBron James全場16投10中，攻下27分8助攻4籃板；Anthony Davis則23投12中，攻下32分14籃板5助攻4阻攻，他們兩人都打了超過40分鐘，金塊無人出賽超過40分鐘，難道湖人能用這種調度贏下整個系列賽嗎？
這一個賽季湖人主帥Darvin Ham承受了很多批評，因為他給了Taurean Prince和Cam Reddish很多時間，他希望能練出堪用的2號側翼，提升陣容體型，因為去年他們在這方面吃了很大的虧。但這兩人不是能承擔先發位置的球員，湖人最終因為戰績壓力重新啟用Russell、Austin Reaves雙衛組合，這讓他們最終止跌回升，並藉由附加賽取得季後賽資格。
然而過往季後賽歷史已經說明，技術型後衛在強度更高的比賽中，表現往往會下滑，他們面對更強的身體碰撞會快速消耗體能、動作會變形，很難打出季賽水準，Russell的表現就說明了這一點。
如今湖人有2名技術型後衛，另一人是Reaves，兩人今晚都只有13分進帳，而球隊需要幫他們防守擦屁股，這樣的犧牲是否值得？湖人需要體型來鞏固籃板，以限制好金塊的快攻；湖人需要體型限制Murray，好在這組對位中取得更好的限制效果。
在系列賽0：1落後下，無論湖人接下來是要當機立斷降低Russell被賦予的責任，還是繼續相信他能夠止跌回升，他們需要做出調整，無論是團隊還是個人，球隊沒有很多時間了。
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