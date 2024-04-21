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快評／D'Angelo Russell照慣例失常　湖人該調整他的先發定位嗎？

▲D'Angelo Russell在洛杉磯湖人對決丹佛金塊的首輪季後賽G1，三分球9投僅1中，他還能夠擔綱先發重任嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲D'Angelo Russell在洛杉磯湖人對決丹佛金塊的首輪季後賽G1，三分球9投僅1中，他還能夠擔綱先發重任嗎？（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

9投1中，這就是D'Angelo Russell今晚在洛杉磯湖人對決丹佛金塊的首輪季後賽G1的三分球命中率，這樣的低迷表現也幾乎是去年西區決賽的縮影。如果Russell能多投進2、3顆，那這場比賽最後進入關鍵時刻的結果可能會有些不一樣，而在進入關鍵時刻前保持在有限的分差內，正是湖人要拿下此系列賽所必須做到的。

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Russell重新回到先發並被重用，是湖人今年最後46場比賽拿下30勝的重要原因，他的得分火力是湖人非常需要的。今年的湖人和去年的湖人是兩支完全不同的球隊，上一季湖人在交易Russell Westbrook之後，他們在剩餘賽程防守效率高居聯盟第2；今年在最後46場比賽，他們的進攻效率聯盟第3，防守效率第22。所以本季他們更依賴球隊的進攻表現，並以此影響著防守。

去年和金塊大戰4場，湖人輸得差距其實並不大，就是1、2回合的細節沒做好被拉開分數，後面就很難追上了。因為金塊在關鍵時刻的攻防水準和戰術執行力讓人驚嘆，去年季後賽他們關鍵時刻的進攻效率為122.7，防守效率為98.2，淨效率為24.5；今年例行賽關鍵時刻進攻效率為109.8，防守效率為99.3，淨效率為10.4。

▲Nikola Jokic寫NBA超神紀錄！中鋒單季助攻703次，超越上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic領導的金塊很擅長打關鍵時刻，今年例行賽關鍵時刻進攻效率為109.8，防守效率為99.3，淨效率為10.4。。（圖／美聯社／達志影像）
所以這是一支很擅長打膠著比賽的球隊，你必須在前三節表現得更好，不能出現今天第三節被打出32：18攻勢的情況。今晚LeBron James全場16投10中，攻下27分8助攻4籃板；Anthony Davis則23投12中，攻下32分14籃板5助攻4阻攻，他們兩人都打了超過40分鐘，金塊無人出賽超過40分鐘，難道湖人能用這種調度贏下整個系列賽嗎？

這一個賽季湖人主帥Darvin Ham承受了很多批評，因為他給了Taurean Prince和Cam Reddish很多時間，他希望能練出堪用的2號側翼，提升陣容體型，因為去年他們在這方面吃了很大的虧。但這兩人不是能承擔先發位置的球員，湖人最終因為戰績壓力重新啟用Russell、Austin Reaves雙衛組合，這讓他們最終止跌回升，並藉由附加賽取得季後賽資格。

▲D'Angelo Russell必須找回他的投籃能力，湖人才有勝算。（圖／美聯社／達志影像）
▲D'Angelo Russell必須找回他的投籃能力，湖人才有勝算。（圖／美聯社／達志影像）
然而過往季後賽歷史已經說明，技術型後衛在強度更高的比賽中，表現往往會下滑，他們面對更強的身體碰撞會快速消耗體能、動作會變形，很難打出季賽水準，Russell的表現就說明了這一點。

如今湖人有2名技術型後衛，另一人是Reaves，兩人今晚都只有13分進帳，而球隊需要幫他們防守擦屁股，這樣的犧牲是否值得？湖人需要體型來鞏固籃板，以限制好金塊的快攻；湖人需要體型限制Murray，好在這組對位中取得更好的限制效果。

在系列賽0：1落後下，無論湖人接下來是要當機立斷降低Russell被賦予的責任，還是繼續相信他能夠止跌回升，他們需要做出調整，無論是團隊還是個人，球隊沒有很多時間了。

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