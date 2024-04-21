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湖人雙星合轟59分無用！詹皇空砍27分臉色鐵青 Russell低迷成戰犯

▲「詹皇」LeBron James繳出27分6籃板8助攻，未能率領湖人擊敗金塊。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James繳出27分6籃板8助攻，未能率領湖人擊敗金塊。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA季後賽西區首輪，洛杉磯湖人今（20）日客場以103：114不敵丹佛金塊，慘吞對戰9連敗，包括去年季後賽被橫掃及本賽季例行賽全敗在內。此戰湖人一度領先達到兩位數，但優勢並沒有維持太久，第三節被逆轉，最終湖人也沒能實現翻盤，詹皇、Anthony Davis聯手砍下59分無用，賽後LeBron James失望地直接離場。

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儘管LeBron James繳出27分6籃板8助攻，AD貢獻32分14籃板5助攻和4阻攻，兩人合砍59分，但湖人其餘球員表現一般，特別是D'Angelo Russell表現不理想，尤其命中率相當低迷，三分球9投僅1中，且在關鍵時刻浪費了多次得分機會，被球迷批評。

賽後，湖人氣氛顯得十分低迷，James在第四節板凳休息時，金塊擴大至15分領先，此時轉播單位捕捉到詹皇臉色鐵青，比賽結束後他更直接離開了球場。

湖人與金塊系列賽G2將於23日續戰，這對湖人來說是相當關鍵，若湖人想在季後賽中走得更遠，必須在下一場改善表現，特別是James和AD需要更多的支援，Russell也要盡快回過神，以避免帶著2敗劣勢回到洛杉磯主場。

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