Jokic「超越數據」的宰制！32分7助攻串起金塊攻勢 瓦解湖人防線
Jokic「超越數據」的宰制！去年的西區冠軍賽組合，洛杉磯湖人、丹佛金塊在今年季後賽首輪碰頭，Nikola Jokic依然讓湖人防線頭痛。Nikola Jokic全場狂砍32分、12籃板、7助攻，且擔任起球隊串聯攻勢的核心，瓦解湖人「側翼海」防線，以114：103拿下勝利，系列賽取得1：0領先。
記者林之越/綜合報導
本場比賽湖人派出八村壘盯防Nikola Jokic，但整場比賽完全拿他沒轍，Nikola Jokic不論是自己持球、卡位掩護後要球，甚至是抄截後快攻上籃，各種進攻型態都讓湖人招架不住。更慘的是，湖人被逼迫派Anthony Davis協防後，Nikola Jokic展現絕佳的視野和傳球能力，多次分球讓隊友獲得完美的空擋進攻機會。
Nikola Jokic本場23投15中，砍下32分、12籃板、7助攻，最值得一提的是，金塊兩位主力球員Nikola Jokic、Jamal Murray本場合計就傳出17次助攻，佔據球隊一半以上助攻，但卻沒發生任何1次失誤。另一方面，湖人球星詹皇（LeBron James）則是傳出8次助攻，不過卻伴隨著7次失誤，顯見金塊對他的防守也相當到位。
Nikola Jokic賽後接受訪問時表示，湖人上半場領先，讓他們意識到必須做出改變，於是他專注在解讀比賽，下半場多次找到有空檔的隊友，選擇相信隊友、相信傳球。同時，Nikola Jokic也特別讚賞隊友「KCP」Kentavious Caldwell-Pope、DeAndre Jordan，認為他們在防守端的表現功不可沒。
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