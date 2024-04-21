鄧愷威又幫賽揚強投擦屁股！投一局丟5分　還對決台美混血Carroll

Jokic「超越數據」的宰制！32分7助攻串起金塊攻勢　瓦解湖人防線

▲Nikola Jokic「超越數據」的宰制！32分7助攻串起金塊攻勢，瓦解湖人防線。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic「超越數據」的宰制！32分7助攻串起金塊攻勢，瓦解湖人防線。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jokic「超越數據」的宰制！去年的西區冠軍賽組合，洛杉磯湖人、丹佛金塊在今年季後賽首輪碰頭，Nikola Jokic依然讓湖人防線頭痛。Nikola Jokic全場狂砍32分、12籃板、7助攻，且擔任起球隊串聯攻勢的核心，瓦解湖人「側翼海」防線，以114：103拿下勝利，系列賽取得1：0領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽湖人派出八村壘盯防Nikola Jokic，但整場比賽完全拿他沒轍，Nikola Jokic不論是自己持球、卡位掩護後要球，甚至是抄截後快攻上籃，各種進攻型態都讓湖人招架不住。更慘的是，湖人被逼迫派Anthony Davis協防後，Nikola Jokic展現絕佳的視野和傳球能力，多次分球讓隊友獲得完美的空擋進攻機會。

Nikola Jokic本場23投15中，砍下32分、12籃板、7助攻，最值得一提的是，金塊兩位主力球員Nikola Jokic、Jamal Murray本場合計就傳出17次助攻，佔據球隊一半以上助攻，但卻沒發生任何1次失誤。另一方面，湖人球星詹皇（LeBron James）則是傳出8次助攻，不過卻伴隨著7次失誤，顯見金塊對他的防守也相當到位。

Nikola Jokic賽後接受訪問時表示，湖人上半場領先，讓他們意識到必須做出改變，於是他專注在解讀比賽，下半場多次找到有空檔的隊友，選擇相信隊友、相信傳球。同時，Nikola Jokic也特別讚賞隊友「KCP」Kentavious Caldwell-Pope、DeAndre Jordan，認為他們在防守端的表現功不可沒。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA季後賽／Jokic一柱擎天轟32分！金塊114：103勝湖人　1：0領先

NBA季後賽／Donovan Mitchell砍30分！主場開胡騎士97：83退魔術

快評／D'Angelo Russell照慣例失常　湖人該調整他的先發定位嗎？

湖人雙星合轟59分仍輸！詹皇空砍27分臉色鐵青　Russell低迷挨批

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生