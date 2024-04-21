高虹安、邱臣遠接連訪越南 議員：六天五夜純娛樂！極度奢華享受
新竹市長高虹安明啟程，要與消防局長李世恭及義消共50多人前往越南峴港旅遊，並稱考察行程會順道拜訪越南的台商討論招商引資可能性。新竹市議員楊楊玲宜曝光高虹安越南豪華旅遊行程表，六天五夜行程就是純娛樂活動，聽說第一晚下榻的飯店大廳金碧輝煌，位於29樓的無邊際泳池還有24K金磚的牆面，極度奢華享受。
記者何哲欣／台北報導
楊玲宜說，新竹市副市長邱臣遠8日才親自前往越南河內，參加世界台灣商會聯合總會所舉辦的國際企業產品展覽，接著又換高虹安也要跟著到越南。但高虹安上任1年4個月，包括棒球場改善重啟遙遙無期、香山綜合運動場進度落後等，照理來說高虹安應該要加緊腳步拴緊螺絲，全力拚市政，來化解部分市民對高虹安每三到四天就跑法院無心市政的說法才對。
但楊玲宜不解，怎麼會連市政各項工程都無法管控情況下，高虹安還有閒情逸致的心情，跟著竹市義消團到越南峴港旅遊四天？他也爆料，高虹安攤開六天五夜的越南峴港行程，就是純娛樂活動，還下榻五星級峴港金色海灣溫德姆飯店，奉勸高虹安要享受民膏民脂前，先想想如何爭取回來因為工期延宕被中央收回近2億元的補助款（展演中心1.7億、香山綜合運動館3500萬）市庫收入瞬間少了2億元，高虹安欠竹市民一個交代！