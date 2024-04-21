影／高雄三寶擊落機車！男騎士慘摔瞬間噴飛 網酸：要你命式迴轉
本月19日上午8時許，高雄20歲楊姓男子騎乘機車，行經楠梓區藍田路某大賣場前，突然被56歲何姓男子駕駛的小客車，從對面車道迴轉後撞擊，楊姓男騎士當場摔飛，連人帶車滾出去，所幸僅受輕傷，無生命危險，警方獲報後趕抵，確認2名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因還有待釐清。而事故過程被，前方騎士行車紀錄器拍下，PO到Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享」，引發網友討論，狂酸小客車駕駛根本是「要你命式迴轉」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時楊男騎乘機車直行，從曝光的畫面來看車速並不快，行經事故地點路口時，何男正駕車從左側對向內車道迴轉，直接撞擊上路過的楊姓男騎士，楊男連人帶車摔飛出去，所幸僅受輕傷。影片PO出後，引發網友議論，紛紛狂酸小客車駕駛根本是「要你命式迴轉」、「都沒再注意路況的嗎？」。
對此，轄區楠梓分局表示，19日上午，何男駕駛自小客車，於藍田路東向西內側快車道迴轉時，不慎與對向楊男的機車發生碰撞，經對雙方駕駛進行酒測，未有飲酒情事，事故疑似汽車迴轉時未注意對向車輛所致，細肇責需待調查後送交通大隊分析研判。