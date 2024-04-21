35歲書記官過勞肝腎衰竭亡！幼子年僅8個月大　法官開第一槍發聲

影／高雄三寶擊落機車！男騎士慘摔瞬間噴飛　網酸：要你命式迴轉

▲楊男行經事故地點路口時，何男駕車從左側對向內車道迴轉，直接撞擊上路過的楊姓男騎士，楊男連人帶車摔飛出去。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享）
▲楊男行經事故地點路口時，何男駕車從左側對向內車道迴轉，直接撞擊上路過的楊姓男騎士，楊男連人帶車摔飛出去。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享）

記者林盈君／綜合報導

本月19日上午8時許，高雄20歲楊姓男子騎乘機車，行經楠梓區藍田路某大賣場前，突然被56歲何姓男子駕駛的小客車，從對面車道迴轉後撞擊，楊姓男騎士當場摔飛，連人帶車滾出去，所幸僅受輕傷，無生命危險，警方獲報後趕抵，確認2名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因還有待釐清。而事故過程被，前方騎士行車紀錄器拍下，PO到Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享」，引發網友討論，狂酸小客車駕駛根本是「要你命式迴轉」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊男行經事故地點路口時，何男駕車從左側對向內車道迴轉，直接撞擊上路過的楊姓男騎士，楊男連人帶車摔飛出去。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享）
▲楊男行經事故地點路口時，何男駕車從左側對向內車道迴轉，直接撞擊上路過的楊姓男騎士，楊男連人帶車摔飛出去。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享）
據了解，當時楊男騎乘機車直行，從曝光的畫面來看車速並不快，行經事故地點路口時，何男正駕車從左側對向內車道迴轉，直接撞擊上路過的楊姓男騎士，楊男連人帶車摔飛出去，所幸僅受輕傷。影片PO出後，引發網友議論，紛紛狂酸小客車駕駛根本是「要你命式迴轉」、「都沒再注意路況的嗎？」。

對此，轄區楠梓分局表示，19日上午，何男駕駛自小客車，於藍田路東向西內側快車道迴轉時，不慎與對向楊男的機車發生碰撞，經對雙方駕駛進行酒測，未有飲酒情事，事故疑似汽車迴轉時未注意對向車輛所致，細肇責需待調查後送交通大隊分析研判。


新竹營隊狼師性侵學童！道歉信辯一時好奇犯錯　提贖罪計畫獲輕判

綁架殺害男童陸正！死囚邱和順服刑36年有望再審　家屬批政府無能

台中日租套房裝針孔！男房客驚覺遭偷拍　74歲女房東被逮下場糗了

年邁嬤遇行人地獄！見10台多車硬衝險軟腳　 暖心騎士禮讓網吵翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞