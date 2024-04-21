吳慷仁《長久》成為失格父！吸毒成癮、愧對妻女 家人：我心很痛
金馬影帝吳慷仁在新片《但願人長久》中飾演吸毒成癮、愧對妻女的失格父親，從40歲演到60歲，跨度20載演出精湛。飾演吳慷仁60歲階段的小女兒袁澧林直呼，他是超瘋狂的演員：「他不是去演，而是成為了那個角色。他看著我的眼神好羞愧，讓我心很痛，我覺得他很有魔力，很厲害！」吳慷仁則說這部電影彌補了他和父親之間小小的遺憾：「相信大家看完電影一定可以找到似曾相識或是更珍惜父母的感覺，希望大家喜歡。」
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁為了《但願人長久》苦練湖南話、廣東話，更在美食天堂香港刻意忌口節食，只為了能夠更貼近他所飾演的父親林覺民。最新曝光的幕後花絮中，吳慷仁表示與導演祝紫嫣、造型師張叔平討論如何做出1997年、2007年、2017年3個時期的區隔，除了外觀上年紀的增長，每個階段也設計了細微變化，例如角色的壞習慣導致皮膚與身體狀態每況愈下，他也親力親為走訪深水埗、油麻地學習老人家的言行舉止，笑稱：「彌敦道不知來回走了多少遍。」
香港文青女神袁澧林曾憑電影《窄路微塵》角逐第59屆金馬獎、第41屆香港電影金像獎最佳女主角獎。《但願人長久》導演祝紫嫣稱讚袁澧林為人極度認真，試鏡時已能說得一口流利的湖南話，得知角色要素顏演出也毫不介意，第一天洗完臉就直接上工，祝紫嫣爆料拍攝家景時的小花絮：「澧林自在到洗完頭便拿起10元道具店買的護手霜塗臉，我與駿碩（監製）不禁驚嘆，果然真美女都可以任性到底！」
《但願人長久》不僅讓吳慷仁摘下「第30屆香港電影評論學會大獎」影帝肯定，飾演年少時期姊姊子圓的香港新生代演員謝咏欣在片中表現亮眼，陸續榮獲金馬獎、香港電影金像獎等4座最佳新演員獎肯定，新人王實至名歸。日前謝咏欣在香港金像獎頒獎典禮上從劉嘉玲手中接獲最佳新演員獎，她特別感謝導演祝紫嫣和爸爸吳慷仁的提攜，表示未來的路很長，希望可以挑戰不像自己、越奇怪的角色越好。
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