盧秀燕基女清湯掛麵模樣曝光 少女時代因這「麻煩事」走向主播路
台中市長盧秀燕昨天到母校基隆女中參加百年校慶活動、領取傑出校友獎，透露她和媽媽、妹妹都是基隆女中畢業，非常懷念青春無敵的少女時代。盧秀燕當年清湯掛麵的模樣，隨著畢業紀念冊出土再度曝光，當年她已是校刊「基女青年」的主編，「小燕主編」還在校刊發表古詩作品「黃鶯」，也透露編校刊這「麻煩事」啟蒙她走入媒體，進而步入政壇。
記者顏幸如／台中報導
國立基隆女中昨（20）日舉行創校百年校慶，「傑出校友獎」罕見出現姊妹檔，台中市長盧秀燕領取公職服務類、妹妹盧秀芳則是專業成就類。盧秀燕透露她的媽媽也是基女畢業，母女三人和基隆女中有特別深的緣分。
盧秀燕小時候住基隆安樂區，她笑著回憶少女時代，強調那時候的基女「非常非常非常嚴格」、教育她敦品勵學，做一個好人、有用的人、對社會有幫助的人，如今她做到了，回首那3年有無限的懷念和感謝。
校方為了昨天的百年校慶，早在去年便由校刊社成員到台中市政府，訪談這位社團裡的大學姐，並帶來當年盧秀燕主編的「基女青年」和畢業紀念冊，盧秀燕40幾年前少女時代的模樣也跟著曝光。
當年盧秀燕已是校園風雲人物，她回憶1978年還沒有電腦設備，出版校刊對高中生來說極不容易，加上當年「唯有讀書高」的傳統風氣，鮮少有人願意花時間參與課餘活動。她就是當年憨膽的「傻大姊」，為了校刊四處奔波，而小時候的「麻煩事」也釀成養分，啟蒙她走入媒體，進而步入政壇，為自己下筆、為民眾發聲。
基隆女中有不少名人校友，政壇除了盧秀燕，還有羅淑蕾、郭素春、徐少萍等3位前立委；資深媒體人周玉蔻、金曲獎歌后蔡琴、知名導演嚴藝文、藝人林立雯與吳怡霈等人也是校友。