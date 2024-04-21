死刑釋憲案23日辯論！台37名待決死囚 96.7%被害人家屬贊成死刑
本月23日，憲法法庭將於上午10點，舉行死刑釋憲案開庭辯論，屆時死囚訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問，討論死刑是否違憲等。據了解，目前台灣共有37名定讞待決死囚，均全數聲請此次憲法審查，主張死刑有違憲法所保障的生存權、比例原則等。對此，犯罪被害人保護協會提出一份專家諮詢意見書，其中問卷調查指出，96.7%故意犯罪致死案被害人家屬贊成死刑，3.3%表示不贊成或無意見。
記者林盈君／綜合報導
事實上，廢死爭議在台灣討論已久，而此次死刑釋憲案言詞辯論，將研討死刑是否違憲，以及干預其他憲法上權利？如果認為違憲，又有何取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施等。而經言詞辯論的案件，應於辯論終結後3個月內宣示，因此，憲法法庭最快將於今年7月下旬，對死刑釋憲案做出判決。
據「犯罪被害人保護協會」所陳報的一份專家諮詢意見書，提到於今年3月18日至21日期間的問卷調查，在347件故意犯罪致死案件中，隨即篩選90份問卷，其中贊成有死刑者佔96.7%，不贊成及無意見者佔3.3%。犯保協會指出，在刑事訴訟制度中，被害人往往是被忽視的一群人，如果刑事訴訟制度，無法衡平被害人與被告的權利 ，至少被害人家屬的聲音應該被聽見、被重視。