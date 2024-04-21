網紅仿妝昆凌看周杰倫演唱會！相似度百分百驚呆粉絲：比本尊還像
周杰倫出道以來創作許多經典歌曲，已經是時代象徵，粉絲更是橫跨老中青三代，先前他展開世界巡迴，不少藝人、網紅都前去朝聖，其中一名中國網紅「pp醬」甚至仿妝成昆凌去看演唱會，消息一出，立刻引發網友熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
pp醬經常在小紅書上分享化妝、拍照技巧，擁有將近30萬粉絲追蹤，日前她前往周杰倫的杭州演唱會，也興奮曬出影片分享，只見畫面中，她透過高超技術易容成昆凌的混血臉蛋，深邃的五官幾乎如出一徹，相似度超級高，她也在文中寫下：「畫昆凌仿妝帶著對象去看周杰倫演唱會，我應該是第一個吧哈哈哈，圓夢了」，影片發布後，立刻引發超過1.1萬人朝聖。
不少網友紛紛大讚pp醬厲害，「周杰倫看到都要愣一愣」、「感覺妳比她還更好看」、「我看了半分鐘都沒認出來這是pp！！」、「完全沒認出是pp，太成功了」、「真的很像欸」、「比昆凌還好看」、「昨天看到妳了！媽呀，瞄了好幾眼大美女」、「臥槽...怎麼回事，一點都不像我記憶裡的pp醬啊」。
事實上，周杰倫在杭州開演會有不少意外插曲，還有一位女歌迷雖然有門票，卻因為忙工作遲到而無法入場，保全直接跟她說「結束了」，她也質疑「明明還在唱為什麼跟我說結束了」，保全才說這是規定，讓她當場在剪票口崩潰痛哭，「他沒有說遲到不能進，還沒有結束為何不讓我進」，一度引發熱議。
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