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熱到開冷氣！台南39.7度今年最熱　下週變天「最劇烈雨勢」時段曝

▲西南風影響全台悶熱，台南市玉井區今天中午飆出攝氏39.7度極端高溫，也是今年最高溫。（示意圖／記者陳明中攝）
▲西南風影響全台悶熱，台南市玉井區今天中午飆出攝氏39.7度極端高溫，也是今年最高溫。（示意圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

高溫狂飆！今（21）日各地白天悶熱，民眾紛紛開啟冷氣，台南市玉井區中午飆出攝氏39.7度極端高溫，中央氣象署預報員林定宜表示，攝氏39.7度已是今年最高氣溫，氣象署持續發布「高溫特報」，明（22）日中南部仍有攝氏36度以上高溫，不過鋒面將接近台灣，預估週二、週三（4/23至4/24）是全台降雨最劇烈的時段。

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今天全台白天高溫都超過攝氏30度，台南玉井攝氏39.7度最高，接續為「高雄甲仙」攝氏38.6度、「嘉義東區」攝氏38.2度、「屏東內埔」和「彰化北斗」攝氏37.6度，大台北地區則是「台北士林」攝氏31.1度、新北樹林攝氏32度最高。

▲今日各地白天悶熱，全台白天高溫都超過攝氏30度，尤其中南部頻繁出現極端高溫。（圖／中央氣象署提供）
▲今日各地白天悶熱，全台白天高溫都超過攝氏30度，尤其中南部頻繁出現極端高溫。（圖／中央氣象署提供）
據中央氣象署資料，台南地區近30年4月平均氣溫為攝氏24.9度、最高氣溫平均為攝氏29.3度，林定宜說明，今天由於吹西南風，整體環境悶熱，因此中午前後才出現極端高溫，而攝氏39.7度已是台南玉井當地今年最高溫，預估也會是今年全台所測量到的最高氣溫。

但林定宜仍提醒，明天鋒面接近台灣，各地因雲量增多，氣溫稍降，週二、週三整個西半部不定時都有雨勢，尤其是午後鋒面配合熱對流，西半部務必留意較大雨勢，週四則又有另一波鋒面接近影響，預估雨量仍不少，還有待持續觀察，民眾要做好變天準備。

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