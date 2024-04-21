李亦伸專欄／NBA季後賽西區首輪預測　別看不起湖人！6戰收拾金塊

Jokic僅靠籃板就改了比賽！金塊快攻得到21分　Russell說了大實話

▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic全場攻下32分12籃板7助攻，靠著對籃板的鞏固、牢牢掌控比賽節奏，成為金塊第三節逆轉的關鍵。（圖／翻攝自丹佛金塊X）
▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic全場攻下32分12籃板7助攻，靠著對籃板的鞏固、牢牢掌控比賽節奏，成為金塊第三節逆轉的關鍵。（圖／翻攝自丹佛金塊X）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人今（21）日浪費一度取得的雙位數領先，最終以103：114不敵丹佛金塊，Nikola Jokic全場繳出23投15中，32分12籃板7助攻2抄截，這樣一份無懈可擊的成績單，並且在靠著鞏固籃板、牢牢掌控比賽節奏，成為金塊第三節逆轉的關鍵。賽後湖人後衛D'Angelo Russell受訪時直言，讓他們丟掉領先的唯一原因就是「Jokic回到場上了」，你知道他確實不是在開玩笑。

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這場比賽湖人上半場一度領先多達12分，不過在進入到中場時，只剩下3分的優勢，金塊在第三節一波22：4的高潮，將比分給超過，末節順利守成，拿下系列賽的首勝。很顯然在上半場未能維持住雙位數分差，讓湖人在下半場承受了更多的壓力。

賽後記者問D'Angelo Russell，導致球隊丟掉領先優勢的原因是什麼？Russell認為就只是單純Jokic回到場上之後，讓湖人攻防兩端承受了更大的壓力，場上的一切變得沒那麼簡單了，「是的，他上場讓我們一切都變得困難許多，我們的12分領先是利用他不在場的時候打出來的，就這麼簡單。」

聽起來Russell的回應有些隨意，不過或許也是事實，這一場比賽簡直就是去年西區決賽的翻版，金塊整場得到21分的快攻得分，進攻籃板比湖人多9個，用攻防轉換跑死了湖人。

其實這場比賽真要說起來，湖人甚至可能是發揮更出色的一方，Anthony Davis和LeBron James都打超過40分鐘，效率奇高，球隊防守戰術也起到了一定的效果，一定程度讓Jamal Murray打得沒有那麼舒服。

但第三節金塊抓到了湖人進攻端命中率下滑的機會，發起轉換，讓Kentavious Caldwell-Pope投進4記三分球，這些轉換三分讓金塊瞬間從落後，變成領先雙位數，改變了比賽形勢。

金塊在防守上也做出了調整，在擋拆後限制AD下滑做得更好，引誘他在外線出手，Davis今晚三分球4投0中，當他不能投進時，金塊就抓下籃板推快攻，這是他們很擅長的事。

而要能做到這一點，Jokic籃下的主宰力是其一，他和Aaron Gordon組成的前場，可以很好的鞏固防守籃板。第二是Jokic的視野，他抓下球後的第一時間就可以推快，而且自己在全場情境中也有進攻威脅，這是其他長人做不到的。

所以Russell不是在開玩笑，Jokic上場真的就輕易地改變了比賽格局，這就兩屆MVP的實力。Darvin Ham說他有準備「很多套戰術」來守Jokic，而且沒有在G1全部使出來，那他真得趕快把法寶都用上，因為湖人很需要一場勝利來提升對抗金塊的自信心。

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