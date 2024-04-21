李亦伸專欄／NBA季後賽西區首輪預測　別看不起湖人！6戰收拾金塊

湖人面臨四大隱憂！詹皇體能下滑第四節神隱　今年恐再遭金塊橫掃

▲湖人「詹皇」LeBron James開啟全力詹模式，全場奮戰41分鐘，繳出27分6籃板8助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James開啟全力詹模式，全場奮戰41分鐘，繳出27分6籃板8助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯湖人在季後賽首輪敗北，對金塊吞下對戰9連敗，除了比賽失利之外，湖人還伴隨著四大隱憂，如果無法克服這些問題，今年恐難逃再被金塊橫掃出局的命運。

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首先，「詹皇」LeBron James體能問題成為隱憂之一，39歲的他已經無法打滿48分鐘高強度比賽。此戰第一節詹皇體力充沛，但隨著比賽進行，體力狀況明顯下滑許多，尤其他在第四節神隱，無疑是體能下降所致，且全場送出多達7次失誤，教練團必須有更好的調度分配。

第二個隱憂是「濃眉」Anthony Davis的傷病狀況，季後賽的高強度對抗，讓AD舊傷有復發的風險，本場比賽打了45分鐘，第四節他明顯已經精疲力盡，多次彎腰按摩自己的腿部。本賽季Davis出場紀錄已經創近年新高，不僅要扛進攻，也要防守，可說是體能消耗最大的球員。

第三個問題還是要回到D'Angelo Russell表現不佳。根據統計，過去5場季後賽對陣金塊，Russell共得到38分，場均7.6分，投籃命中率僅31%，三分球命中率是慘烈的12％。Russell是湖人的第三得分點，如果他沒辦法發揮，「紫金軍團」將很難與衛冕軍金塊抗衡。

最後，湖人Gabe Vincent和Spencer Dinwiddie無法有效限制Jamal Murray，導致在關鍵時刻無法阻止金塊得分，只能看著Murray與Nikola Jokic聯手逞威。

目前金塊豪取對戰9連勝，跨季季後賽對湖人取得5連勝，根據近30個賽季數據顯示，金塊5連勝排名第2，最慘的是1997-98年湖人在季後賽對爵士嚐6連敗，湖人不名譽的紀錄很可能被金塊改寫。

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