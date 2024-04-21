湖人面臨四大隱憂！詹皇體能下滑第四節神隱　今年恐再遭金塊橫掃

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第二個隱憂是「濃眉」Anthony Davis的傷病狀況，季後賽的高強度對抗，讓AD舊傷有復發的風險，本場比賽打了45分鐘，第四節他明顯已經精疲力盡，多次彎腰按摩自己的腿部。本賽季Davis出場紀錄已經創近年新高，不僅要扛進攻，也要防守，可說是體能消耗最大的球員。
第三個問題還是要回到D'Angelo Russell表現不佳。根據統計，過去5場季後賽對陣金塊，Russell共得到38分，場均7.6分，投籃命中率僅31%，三分球命中率是慘烈的12％。Russell是湖人的第三得分點，如果他沒辦法發揮，「紫金軍團」將很難與衛冕軍金塊抗衡。
最後，湖人Gabe Vincent和Spencer Dinwiddie無法有效限制Jamal Murray，導致在關鍵時刻無法阻止金塊得分，只能看著Murray與Nikola Jokic聯手逞威。
目前金塊豪取對戰9連勝，跨季季後賽對湖人取得5連勝，根據近30個賽季數據顯示，金塊5連勝排名第2，最慘的是1997-98年湖人在季後賽對爵士嚐6連敗，湖人不名譽的紀錄很可能被金塊改寫。
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