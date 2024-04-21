宋柏緯成《環南》乩童「自虐全身血流如注」 神蹟顯靈警告夏騰宏
集青春、BL愛戀、穿越時空於一身，金鐘導演李鼎打造首部公共藝術劇情長片《環南時候》，由宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏4人組成「環南四少」主演；宋柏緯首次化身「報明牌乩童」，在預告片中突然神蹟降臨，對夏騰宏喊出：「此地不宜久留！」除了嚇壞對方，他還手拿棒狀物狂打自己的背，從頭到背部全身都是傷、血流如注，令人不敢相信這是平常帥氣模樣的他。
記者黃雅琪／綜合報導
在電影《環南時候》籌備時，原本導演屬意宋柏緯擔任夏騰宏這個穿越現在與過去的第一男主角，但宋柏緯堅持要挑戰這個在1991年「大家樂」最盛的時代，化身「萬華報明牌最有名的乩童」，更有趣的是他覺得從出道以來一直跟夏騰宏在同一部戲合作，居然可以在同一部戲中讓夏騰宏在劇中叫他：「爸爸！」他想看看夏騰宏會是什麼反應？但沒想到看到劇本，編劇不只讓宋柏緯擔任「神明代言人」，還要他與初孟軒苦練橄欖球及各種武打招式，甚至擔任宮廟的「面師」幫初孟軒化臉，可以說是所有演員當中學習最多課程的演員。
導演從開拍前3個月，便帶著宋柏緯跟初孟軒一起跟宮廟的老師請益，琢磨神明上身的腳步，而初孟軒為了擔任神明退駕的「扶乩」也吃盡苦頭，扶乩要在神明退駕之後，確保乩童直接往後倒的安全，並在瞬間以身體的力量撐著乩童，而退駕的神明更會在扶乩身上不停的抖動，直到神明完全離開肉身，通常一般人頂多扶著2次就會沒力，要不是初孟軒的大腿肌肉及核心平常訓練有佳，根本承受不了。而每次練習之後，初孟軒便笑說：「自己6塊肌就瞬間變成8塊肌了。」
此外為了尊敬這個角色，乩身老師甚至遠從鹿港委託老師傅為宋柏緯訂製全套的神衣以及法器，宋柏緯分享：「透過拍攝前的實地演練，才讓我對乩童與這些民俗文化有更深的了解，也是第一次飾演乩童才知道，畫臉、神明上身都要配合時辰、也要吃素，起乩之前也要拜拜以示敬意！」能夠透過電影接觸傳統民俗文化，是非常難得的經驗。《環南時候》5月31日上映。
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