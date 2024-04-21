大谷翔平得點圈打擊率不到1成！滿壘契機遭三振 道奇教練給解釋
大谷翔平得點圈打擊率不到1成！洛杉磯道奇近況不佳，今（21）日再度以4：6敗給紐約大都會，吞下近9戰的第7敗。日籍球星大谷翔平，敲出1支安打選到3次保送，繳出單場4次上壘的絕佳表現。然而，6局滿壘上場打擊卻遭到三振，錯失幫助道奇反攻的大好機會，目前得點圈打擊率僅剩0.095，賽後道奇教練Dave Roberts給出解釋。
記者林之越/綜合報導
本場同樣擔任第2棒指定打擊的大谷翔平，有3個打席都是在二壘有人的情況下選到保送，而全場唯一的1支安打出現在5局，不過是作為首名打者，敲出右外野方向的場地規則二壘安打。
6局下，道奇成功攻佔滿壘，是反攻大好機會，大谷翔平纏鬥到2好2壞後，被一顆內角的卡特球引誘出棒，結果揮空遭到三振。吞下這次三振後，大谷翔平在得點圈共21次打數中，僅敲出2支安打，打擊率下降到0.095。即便如此，大谷翔平多項打擊數據仍然維持在聯盟前段班。
賽後道奇教頭Dave Roberts為大谷翔平解釋道：「我完全可以理解他想成長，但就像是我前幾天提到的，如果他能夠持續控制好球帶，那觀看他的比賽將會變得非常有趣。」
另外，大谷翔平自己受訪時也坦言，需要盡快調整，找出不好的地方，做出改變，並在得點圈有人時也能維持平常的打擊節奏，保持穩定的打擊策略。
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