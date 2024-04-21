樂天女孩張雅涵「開季1個月還沒跳」！原因讓她好無奈：與世隔絕

雷／《不夠善良的我們》林依晨偷腥　嗆賀軍翔「我和別人上床了」

▲《不夠善良的我們》林依晨背叛賀軍翔跟別人上床。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》林依晨背叛賀軍翔跟別人上床。（圖／翻攝愛奇藝）

記者羅凌筠／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》本周播出第5、6集，何瑞之（賀軍翔飾）的媽媽在浴室滑倒不幸癱瘓，老婆簡慶芬（林依晨飾）辭掉保險業務工作全職照顧婆婆，與婆婆的主治醫師發生婚外情，她當面跟老公攤牌：「我和別人上床了。」何瑞之因此搬回老家分居。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《不夠善良的我們》林依晨照顧癱瘓婆婆，意外愛上主治醫師。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》林依晨照顧癱瘓婆婆，意外愛上主治醫師。（圖／翻攝愛奇藝）
以下劇情有雷

簡慶芬為癱瘓的婆婆把屎把尿，永遠只從老公身上得到一句「謝謝」，有一次她帶婆婆回診，醫師不經意鼓勵：「妳把何媽媽照顧得很好，每次來都香噴噴的，妳真的很棒。」打開受到漠視的簡慶芬心扉，兩個已婚男女迸出婚外情的火花。

簡慶芬後來跟老公攤牌：「我和別人上床了。」何瑞之問她：「爽嗎？」她報復般的說：「現在比較爽。」

▲《不夠善良的我們》藍葦華（左）、林依晨上演生猛情慾戲。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》藍葦華（左）、林依晨上演生猛情慾戲。（圖／翻攝愛奇藝）
簡慶芬多年來一直誤會何瑞之是照前女友Rebecca（許瑋甯飾）口味去買她的生日蛋糕，在分居之後，才從媽媽口中得知，何瑞之知道簡慶芬小時候偷吃掉哥哥的生日蛋糕，從此記得她的口味，媽媽說：「何瑞之不錯喔，妳哥把這事情講給他聽以後，他一直笑，親口跟我說以後只要妳過生日，他一定幫妳準備奶油蛋糕。」

▲《不夠善良的我們》賀軍翔被老婆戴綠帽。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》賀軍翔被老婆戴綠帽。（圖／翻攝愛奇藝）
而簡慶芬當年答應何瑞之求婚的戒指，其實並非被Rebecca推辭求婚的那只，在簡慶芬吵著離婚的時候，她問老公：「這個你是按誰的尺寸買的？」何瑞之說：「我媽拿妳忘在浴室的戒指，她說太大了，妳老是一洗手就掉。」

▲《不夠善良的我們》林依晨誤會賀軍翔的求婚戒指是許瑋甯捨棄的那只。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》林依晨誤會賀軍翔的求婚戒指是許瑋甯捨棄的那只。（圖／翻攝愛奇藝）
劇情最後，簡慶芬回到保險公司探望同事，無意間發現同事的客戶與Rebecca本名「張怡靜」一樣，健檢報告發現張怡靜確診乳癌。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

《不夠善良的我們》許瑋甯、賀軍翔恐舊情復燃　林依晨崩潰怒吼

《不夠善良的我們》賀軍翔撞臉侯友宜　林依晨笑：髮型而已啦

《不夠善良的我們》送林依晨媽進養老院　蔡淑臻霸氣大嫂反被推爆

《不夠善良的我們》賀軍翔分手許瑋甯原因曝！林依晨被罵心機重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞