雷／《不夠善良的我們》林依晨偷腥　嗆賀軍翔「我和別人上床了」

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簡慶芬為癱瘓的婆婆把屎把尿，永遠只從老公身上得到一句「謝謝」，有一次她帶婆婆回診，醫師不經意鼓勵：「妳把何媽媽照顧得很好，每次來都香噴噴的，妳真的很棒。」打開受到漠視的簡慶芬心扉，兩個已婚男女迸出婚外情的火花。
簡慶芬後來跟老公攤牌：「我和別人上床了。」何瑞之問她：「爽嗎？」她報復般的說：「現在比較爽。」
簡慶芬多年來一直誤會何瑞之是照前女友Rebecca（許瑋甯飾）口味去買她的生日蛋糕，在分居之後，才從媽媽口中得知，何瑞之知道簡慶芬小時候偷吃掉哥哥的生日蛋糕，從此記得她的口味，媽媽說：「何瑞之不錯喔，妳哥把這事情講給他聽以後，他一直笑，親口跟我說以後只要妳過生日，他一定幫妳準備奶油蛋糕。」
而簡慶芬當年答應何瑞之求婚的戒指，其實並非被Rebecca推辭求婚的那只，在簡慶芬吵著離婚的時候，她問老公：「這個你是按誰的尺寸買的？」何瑞之說：「我媽拿妳忘在浴室的戒指，她說太大了，妳老是一洗手就掉。」
劇情最後，簡慶芬回到保險公司探望同事，無意間發現同事的客戶與Rebecca本名「張怡靜」一樣，健檢報告發現張怡靜確診乳癌。
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