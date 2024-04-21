反骨男孩徵才稱「同事被孫生氣走」！本人怒回嗆：要我全講出來？
百萬YouTuber團體「反骨男孩」憑藉嘲諷時事、惡搞、二創等風格，迅速捧紅孫生、蕾菈、艾瑞絲等一票藝人，團隊規模也越做越大。近日，公司小編發文以「同事被孫生氣走」且「要會跟巨嬰們溝通」等訊息公開招人，怎料竟引來孫生不滿：「要我全部講出來？」這才火速刪掉文章，意外掀起網友討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（20）日反骨男孩突然在threads平台上發布徵才貼文，「嗨！需要向演算法求救！公司同事被孫生氣走了，小編現在壓力有點大，需要找經紀、業務有兩年以上工作經驗底薪5萬起不含獎金，要有責任感、抗壓性高，要會跟巨嬰們溝通需要演算法支援，可以5、6月到職最好歡迎推薦，準備好履歷可以來信。」
怎料，此舉竟釣出孫生本人不滿，留言回嗆：「被我氣走？？ 還是我要全部講出來！」過沒多久，該貼文才下架並更新內容，且刪除了具有爭議部分，「同事被孫生氣走了」、「要會跟巨嬰們溝通。」
消息曝光後，立刻被網友們截圖下來討論，「要不要先把孫生趕走？」、「把老闆換掉啊！」事實上，酷炫去年11月才公開徵才，表示公司急需業務人員與專案經理，並承諾可提供6萬到7萬台幣的薪資待遇。酷炫當時也說，對於沒有經驗的人，他也願意提供機會，「要有一起打拚奮鬥的決心。」
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