蔡依林開唱遇暴雨！全身濕透「火辣身材現形」化身人間美人魚
台灣歌壇天后蔡依林（Jolin）昨（20）日在大陸溫州戶外體育館舉辦演唱會，唱到一半天空突然下起豪雨，她仍敬業完成演出。今日她在臉書上曬出昨晚的表演照片，對於在雨中演唱，她表示「能在雨中如此沉靜卻又樂在其中地，意外地深刻、愉悅」，也自比是人間美人魚，畫面相當唯美。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡依林這次的巡迴演唱會都選在戶外體育館舉行，昨日來到大陸溫州，卻碰上大雨來襲，她幾乎全程冒雨演唱，在唱到歌曲《妥協》時，雨勢加劇讓她全身濕透透，今日她在社群上發文訴說感想，「能在雨中如此沉靜卻又樂在其中地，看著每一滴雨下行的樣子，和感受雨滴接觸皮膚的透涼。遲來的一切美好，意外地深刻、愉悅。賀全體補獲一條上岸的美人魚！」蔡依林冒雨堅持完成演出，歌迷心疼表示：「人間美人魚碰到水，要現身原形了。」
事實上，蔡依林之前在大陸的3場演出，前一天彩排或當天下午都會遇上即時雨，但只要正式演出天氣就會突然轉晴，因此蔡依林被歌迷戲稱是「蔡晴」上身。巧合的是，因前面3場蔡媽媽都有來現場觀賞，僅昨天沒有就碰上大雨，蔡依林打趣回應粉絲：「所以『蔡晴』絕對是蔡媽，不是我。」
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