動二備金赴越南稱招商行程　綠議員嗆高虹安：一個人去招什麼商？

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曾資程說，其他市長跟著出國慰勞警義消，都沒有這樣的問題，為什麼獨獨高虹安出國，會引起軒然大波，原因很簡單，高虹安主政的新竹市政，尚未步入正軌，高虹安個人爭議不斷，加上時常跑法院，民調滿意度敬陪末座，這個時候出國的時機點不對，而什麼時候才是最好的時機，建議高虹安不妨去讀讀范仲淹的《岳陽樓記》，瞭解一下「憂以天下、樂以天下」其中的道理。
曾資程更質疑，慰勞警義消出國的行程早已排定，沒有招商引資的局處官員陪同前往，高虹安一個人要招什麼商、引什麼資？另也好奇到越南要吸引何種產業來台灣投資，2017年美中貿易戰爭開打，世界供應鏈重組，世界各國的企業紛紛從中國市場撤出，台灣因為生產要素稀少的珍貴性，迎接回流的產業鎖定三高二低（高資本密集、高技術密集、高附加價值、低污染、低耗能）產業為主，中低階產業則流動到東南亞，甚至台灣的新南向政策，擴大投資的成長幅度，近2年也超過對中國的投資，「不知道高虹安要引進什麼產業來投資新竹。」
最後曾資程表示，藉著慰勞之名，實則跟著出國遊玩，依規定申請，說清楚講明白才是上策，但直到出國前一個上班日，在被披露後才送出職務代理人的文件到議會，如此遮掩，顯見此時此刻出國正當性不足，爭議事件不斷，「高虹安有在乎社會觀感嗎，多這一件對她來說，有差嗎？」