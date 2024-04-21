逛雲林「1景點」想起日本！謝金河讚：充滿特色　去年176萬人朝聖

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謝金河董事長在臉書上分享，當抵達「綠色隧道」時，能看到兩旁道路停滿車子，「在兩側林蔭大道下，這裡有各式各樣的小農店家，整條一公里多的綠色隧道成了農夫市集，各式各樣的攤位，充滿多樣性。像是菜農直接把自己採摘的蔬果拿來賣，這裡有很多一把50元的青菜，價格很便宜。也有賣雞蛋，鵝蛋的，有一個攤位還賣小鵝，給大家帶回去養。」
謝金河發現，攤子擺各式各樣的水果，還有古坑咖啡，和其他杏仁茶，手作麻糬，冰糖葫蘆等傳統美食，「這也讓我想到有一年到佐賀，我看到乎子朝市，農民把現採的農產品拿到路邊來擺攤，形成非常有特色的在地文化。這次我在古坑綠色隧道看到充滿朝氣的市集。」
謝金河指出，「在綠樹長廊下，大家一起來逛逛，不論是跑步或是散步，休息可以在這裡喝杯咖啡或果汁，或是帶些青菜回家，這是我理想中的在地文化呈現的方式。」
謝金河過去曾看過坪林老街，平溪老街，三峽老街，大溪老街，還有梅山太平老街，「在老街呈現的農夫市集，也是台灣底層生命力的展現，我對古坑綠色隧道的農民市集有很好的期許和評價。」
去年吸176萬人到訪！60年歷史古坑綠色隧道再進化
據觀光署公布的2023年人潮統計，「古坑綠色隧道」是雲林縣內第三名的景點，1至12月共有176萬人到訪。當地的綠色隧道景觀公園，路兩旁種植好幾顆50年歷史的芒果樹，讓整條路形成天然的綠色隧道，綿延2公里長。
實際翻看綠色隧道公園的Google評價，會發現多達12485則評論中，仍能維持4.2顆星的高水準，許多民眾大讚當地小農市集的品項多元，假日還有街頭藝人到場表演，好買又好逛，是假日愜意休閒的好去處。
但缺點部分則是「停車位難尋」，假日常常因為人潮過多而塞爆。此外，也有民眾民眾控訴某些攤販訂價過高、步道後半部分動線太亂，希望當地鄉公所能進行控管。
雲林古坑綠色隧道交通資訊：
自行開車：
國道1號-雲林系統交流道下-省道78線-古坑交流道下-省道臺3線。
大眾運輸：
搭乘臺鐵至斗六站下車，轉搭台灣好行Y01斗六古坑線至綠色隧道站下。