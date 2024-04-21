《淚之女王》金智媛爆「1年都沒吃中式」 皮膚保養祕訣曝光
韓國大勢女星金智媛在《淚之女王》裡面飾演財閥第三代，還有女王稱號，不僅整個人散發強大氣場，連近拍的鏡頭，每一個角度都上鏡，沒有半點瑕疵，她分享保養的祕訣，表示自己在拍戲時幾乎都在做飲食管理，重口味或是高油膩的中式料理都沒吃，「因為這次角色要穿上各種衣服，在拍戲前1年都很認真的進行身材管理，現在不太吃重口味的食物，也有1年左右都沒吃中式。」
記者施以慧／綜合報導
金智媛在節目受訪時，也自曝自己殺青之後的願望，就是想要大吃中式料理，已經準備好四川炸醬麵準備享用。
金智媛也透露，肌膚保養最重要得就是保濕度，所以在化妝水之後，都會直接使用安瓶加強營養補充，加強潤澤度以外，也可以達到鎮定效果，最後再用乳霜加強鎖水，繁瑣程序都是為了在鏡頭前無懈可擊。
因為經常需要拍攝，面對強烈的紫外線，金智媛坦言自己是敏感肌，會自己做舒緩面膜退紅自己的皮膚，她還加碼爆料自己有個小祕訣，就是把大量的安瓶倒在化妝棉上面，放進冰箱冷藏10分鐘，然後放上兩頰濕敷為肌膚降溫。
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