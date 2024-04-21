柳俊烈展開生死鬥！生存遊戲《The 8 Show》將上架 播出時間曝光
Netflix五月即將上架一檔超強生存韓劇《The 8 Show》，由柳俊烈主演，改編自裴真秀的原創漫畫《Money Game》與《人性競技場》，劇情描述8位參賽者被鎖在一棟8層樓的神祕大樓當中，他們將參與一場誘人但危險的真人秀，而且只要在節目中待得越久，最後到手的獎金也越豐厚，緊張刺激的氛圍堪稱《魷魚遊戲》翻版，讓粉絲相當期待，該劇將在5月17日在Netflix上線。
記者施以慧／綜合報導
《The 8 Show》釋出的官方劇照中，都以黑白、懸疑為主要風格，讓人不寒而慄，故事主軸是8位參賽者準備進入以「金錢」與「時間」為主題的大秀，8位參賽者背後都有一個不為人知的故事，劇情將如何發展，吊足影迷胃口。
以懸疑氛圍開場。柳俊烈在一張桌子上發現了一個紅色信封，內容說到僅需提供他們的時間，即可包吃包住，還可獲得高額獎金，只要遵循「獎金隨著時間流逝而累積」的規則即可。8人限定的遊戲，參賽者將合作、對抗和背叛，所有人性的真實與黑暗都將如實呈現。
實力派影帝柳俊烈先前因為與「最美小三」韓韶禧爆出緋聞，還在夏威夷度假時被媒體捕捉，後來柳俊烈前女友惠利還為此發文表態「真有趣」，讓外界懷疑是否是韓韶禧介入兩人之間，鬧出不小的風波，還被貼上「換乘戀愛」的標籤。
不過後續也因為討論度過高，惠利與韓韶禧也陸續在社群上公開道歉，而韓韶禧與柳俊烈的戀情也在緋聞爆出後的半個月內，官宣分手。不過近日柳俊烈回歸日常生活，兩人的短暫戀情討論度下降，他也即將發表新劇，還是讓不少忠實粉絲相當期待。
值得討論的，還有《The 8 Show》傳出原先女主角是IU（李知恩），不過最後IU以「行程有衝突」退出該劇，最後才由千瑀嬉替補出演，其實千瑀嬉主演過不少經典韓劇，包含在《原本以為只是手機掉了》中飾演李娜美，還主演過《死亡預報》，在劇中演出女主播鄭世拉，算是近幾年的韓劇新星。
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