花蓮7.2地震「北部餘震一堆」！專家曝原因：和2年前池上地震有關
2024年4月3日，花蓮地區發生芮氏規模7.2強震，隨後餘震不斷發生，且大量餘震震央位置，都在「7.2強震中心往北」的區域，直到今（21）日，7.2強震中心「往南」才發生一起芮氏規模5.6的大型餘震，前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋表示，餘震往北其實和2022年918池上、關山強震有所連結，當時整個地震序列在「花蓮北部近海」留下一片空白區未釋放能量，因此0403強震後，輪到這片空白區大量活動，而這片區域就是7.2強震往北的延伸。
記者張志浩／綜合報導
截至4月21日下午1時，0403開始花蓮已發生924起地震，其中芮氏規模5以上達36起，若細看餘震分佈，可以發現大多餘震都分布在7.2主震的北側，尤其是芮氏規模5.5以上的餘震，只有一起在主震南側。
針對餘震幾乎都發生在北側，郭鎧紋分享2022年1月1日至2024年4月1日，所有芮氏規模5.5以上地震分佈，圖中可以發現，這個時段較大規模地震主要集中在花蓮中南部的內陸和外海，而花蓮北部出現一片明顯的「空白區」。
2024年4月3日爆發7.2強震後，這片前段時間較平靜的區域開始釋放能量，而南側的能量由於在2022年918池上、關山強震時已經大量釋放，因此在本次7.2強震後比較安靜。
郭鎧紋表示，這樣的現象符合「南北」應力調整的平衡，北部和南部在長時間的釋放能量要差不多，所以2022年南側大量釋放能量後，2024年就輪到北側，可以看出各個大地震間的明顯連結。
至於今天早上芮氏規模5.6的地震，是睽違許久在花蓮南側較大的地震，主要也是為了平衡北側釋放能量的「應力調整」，後續南方餘震是否變多無法預測。
不過針對0403花蓮強震的餘震，芮氏規模5以上從初期的「不到一天發生一個」，到現在變為將近一週一個，顯見餘震情況已有所平息，仍要提醒民眾時刻做好防震、防災準備。