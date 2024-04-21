路再斷！中橫公路流芳橋路段因地震、降雨坍方 估明天下午搶通
日前403強震，加上近期雨勢，造成中橫公路花蓮縣秀林鄉流芳橋西側路段（台8線174.1k）於今（21）日上午7時30分，上邊坡發生坍方道路阻斷，目前搶修團隊於災點兩端同步搶修，預計將於明（22）日下午5時搶通。
記者鄭妤安/台北報導
今日上午7時30分中橫公路花蓮縣秀林鄉流芳橋西側路段（台8線174.1k），上邊坡發生坍方道路阻斷，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段立即派遣搶修人員機械前往搶修。
不過，因上邊坡發生持續性落石擴災現象，坍方土石量體龐大（坍方範圍達100公尺，估計土石方達8000立方公尺）其中包含巨大塊石，必須調派大型破碎機破碎清除，均增加搶通作業難度，目前搶修團隊於災點兩端同步搶修，並持續調派大型機械增援，預計明（22）日下午5時搶通。
公路局籲用路人，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。
另外，可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。