張學友演唱會又秒殺！歌迷痛批無實名制 幸運粉絲公開搶票3祕訣
歌神張學友5月將來小巨蛋舉辦「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，首6場6萬多張門票3月30日開賣秒殺，今日加3場的門票開賣一樣售罄，至於是否會再加開場次？主辦單位超級圓頂表示：「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了。」有不少歌迷崩潰表示搶不到票，12點16分點進去就已經沒票，抱怨售票系統KKTIX不實施實名制，怒轟「往後會抵制這家售票系統。」另外，也有搶到票的歌迷分享自己成功的3祕訣。
記者薛羽彤／綜合報導
張學友演唱會宣布6月14日至16日加場3場，今日中午12點16分中國信託卡友限區限量優先購票，14點16分全面開賣，線上約58萬人同時搶購，在短短約3分30秒的時間全數售完。有網友在臉書社團「2024 張學友演唱會 門票出售」發文抱怨，就算加開3場依然買不到票，氣憤表示「根本不用買啊，搶都搶不到，直接擺明都給黃牛不就好了，不搞實名制，真的氣死真心想要看演唱會的粉絲們！」
張學友演唱會加場，3萬張門票再度秒殺，其他民眾也心有戚戚焉，痛批售票系統應該要實名制，有網友稱黃牛開搶票程式，一般民眾根本搶不過，「一分鐘不到就說賣完了」、「根本就是給黃牛賺錢的」、「1秒售完，機器人早待命捕獸中，我們只是配合搶個寂寞」、「真的想不透為什麼不能實名制」、「刷了一小時還是沒買到票，購票方式不改，再加十場還是買不到。」
此外，也有幸運的歌迷，憑實力搶到張學友演唱會門票，在社團中曬出購買票據，有網友詢問他成功的祕訣，原PO也分享必須一直重刷網頁，還有要用瀏覽器不要用售票系統的APP，「一直刷，第一時間一定打不贏黃牛」、「瀏覽器，app如果搶得到我服他」，最後他也分享搶票的心得，「一張一張搶會比較有機會，真心想去聽的話，分開搶機率比較高。」
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