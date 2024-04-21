Google地圖「在地嚮導」不只是虛名！達人說出內幕　神秘獎勵曝光

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近年來GoogleMap成為許多民眾選擇餐廳、景點的第一參考指標，就有PTT鄉民好奇，「分享一定程度的吃喝玩樂資訊，在Google地圖上成為在地嚮導後，會有什麼好處嗎？」
貼文曝光後，隨即有許多高等級「在地嚮導」現身說法，首先是Google官方提供「折扣碼」以及「Google one會員半年免費使用」，還會獲邀Google在加州舉辦的「年會」，但要前往則需自理機票和交通費。
非官方的部分，則有可能會獲得店家邀請，撰寫食記或給予評分等，可說是成為美食部落客的練習場。但隨著IG、抖音美食旅遊帳號越來越多，「在地嚮導」非官方能獲得的獎勵、資源也越來越少。
成為Google上的旅遊達人！在地嚮導評分準則曝光
Google地圖推出「在地嚮導制度」（Local Guides ），只要民眾評分、撰寫評論描述自身體驗，並提供相片、影音來分享景點、餐廳的資訊，就可以獲得積分，評論可獲得 10 分，若撰寫超過200字則額外多10分，每張相片則有5分，新增地點、道路則可獲15分。
「在地嚮導」分為1至10級，前三級不會有徽章，第四級開始才有，要累積積分250 分才會成為第4級在地嚮導，需要的完整積分如下：
第 1 級 0 分 無徽章
第 2 級 15 分 無徽章
第 3 級 75 分 無徽章
第 4 級 250 分
第 5 級 500 分
第 6 級 1,500 分
第 7 級 5,000 分
第 8 級 15,000 分
第 9 級 50,000 分
第 10 級 100,000 分