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Google地圖「在地嚮導」不只是虛名！達人說出內幕　神秘獎勵曝光

▲近年來網路成為消息傳遞的主要來源，許多人外出用餐，第一件事就更是先查Google地圖評價。（示意圖/Google評論）
▲近年來網路成為消息傳遞的主要來源，許多人外出用餐，第一件事就更是先查Google地圖評價。（示意圖/Google評論）

記者潘毅／綜合報導

近年來網路成為消息傳遞的主要來源，許多人外出用餐，第一件事就更是先查Google地圖評價，其中擁有「在地嚮導」稱號的網友，還會被認為公信度更高的指標。就有民眾好奇變成「在地嚮導」有啥好處？貼文隨即釣出許多旅遊達人，分享曾獲得的「神秘獎勵」。

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Google「在地嚮導」非虛名！神秘獎勵有這些

近年來GoogleMap成為許多民眾選擇餐廳、景點的第一參考指標，就有PTT鄉民好奇，「分享一定程度的吃喝玩樂資訊，在Google地圖上成為在地嚮導後，會有什麼好處嗎？」

▲Google地圖推出「在地嚮導制度」（Local Guides ），民眾評分、撰寫評論描述自身體驗，並提供相片、影音來分享景點、餐廳的資訊，就可以獲得積分。（圖／取自Google）
▲Google地圖推出「在地嚮導制度」（Local Guides ），民眾評分、撰寫評論描述自身體驗，並提供相片、影音來分享景點、餐廳的資訊，就可以獲得積分。（圖／取自Google）
貼文曝光後，隨即有許多高等級「在地嚮導」現身說法，首先是Google官方提供「折扣碼」以及「Google one會員半年免費使用」，還會獲邀Google在加州舉辦的「年會」，但要前往則需自理機票和交通費

非官方的部分，則有可能會獲得店家邀請，撰寫食記或給予評分等，可說是成為美食部落客的練習場。但隨著IG、抖音美食旅遊帳號越來越多，「在地嚮導」非官方能獲得的獎勵、資源也越來越少。

▲「在地嚮導」可以說是美食部落客的入門練功場。（圖／取自Google）
▲「在地嚮導」可以說是美食部落客的入門練功場。（圖／取自Google）


成為Google上的旅遊達人！在地嚮導評分準則曝光

Google地圖推出「在地嚮導制度」（Local Guides ），只要民眾評分、撰寫評論描述自身體驗，並提供相片、影音來分享景點、餐廳的資訊，就可以獲得積分，評論可獲得 10 分，若撰寫超過200字則額外多10分，每張相片則有5分，新增地點、道路則可獲15分。

▲「在地嚮導」給予積分的標準。（圖／取自Google）
▲「在地嚮導」給予積分的標準。（圖／取自Google）
「在地嚮導」分為1至10級，前三級不會有徽章，第四級開始才有，要累積積分250 分才會成為第4級在地嚮導，需要的完整積分如下：

第 1 級    0 分    無徽章
第 2 級    15 分    無徽章
第 3 級    75 分    無徽章
第 4 級    250 分    
第 5 級    500 分    
第 6 級    1,500 分    
第 7 級    5,000 分    
第 8 級    15,000 分    
第 9 級    50,000 分    
第 10 級    100,000 分

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