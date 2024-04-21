1萬元鈔票誤投碎紙機！神人花3周「從紙屑還原」　銀行一看給過了

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一位名叫Tomo的日本網友，在4月13日時發文分享，過去3周間他完成的驚人成就。他表示，父親在工作時，無意間將一張1萬元日元鈔票，放進裝有文件的信封，並一同放入碎紙機，猛然想起時，只看到萬元鈔票混在堆成小山的紙屑中。
父親隨後將這堆紙屑帶回家中，並向兒子Tomo發起戰帖，稱若他能把所有紙屑成功復原成鈔票，到銀行兌換成功，那這一萬日圓就歸Tomo所有，可以自由運用，於是Tomo也接受了這項艱難的挑戰。
Tomo在開始拼湊前，也先向日本銀行方確認，對方指出，若鈔票變成紙屑，想要兌換的必備條件是能被認定是「同一張鈔票」的碎片，銀行也建議，請盡可能用紙膠帶等將其黏貼在一起，黏貼時要讓2面都可見，請注意不要將不同鈔票的紙片貼在一起，檢查序號、匹配圖案、檢查顏色。
隨後Tomo就展開了漫長的還原挑戰，先是從大量碎紙屑中挑出萬元鈔的碎塊，隨後在膠帶上開始玩起拼圖，最終耗費3周時間，他終於貼出了鈔票的大略形狀，更順利到銀行兌換1萬日元，Tomo也開心表示「那張破損的1萬日元鈔票，讓你們久等了，現在已經安全回來了！感謝日本銀行在這種情況下原諒我！」
Tomo展現驚人的集中力及耐心的挑戰過程已經有超過580萬人次看過，更吸引超過7萬名日本人為其喝采，紛紛大讚，「好驚人的耐心！根本可以成為鈔票修復專家了吧」、「如果是我，光挑出紙屑那階段就已經放棄了」、「驚人的意志力，好樣的年輕人」、「拼湊完的鈔票，好像馬賽克藝術作品哦」。