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福原愛自爆被帶進警局！道歉「讓妳失望了」　親吐退役關鍵原因

▲福原愛自爆小時候有進過警局，還提及了自己從桌球界退役的關鍵。（圖／翻攝自福原愛小紅書）
▲福原愛自爆小時候有進過警局，還提及了自己從桌球界退役的關鍵。（圖／翻攝自福原愛小紅書）

記者吳昕蓓／綜合報導

日本桌球天后福原愛與前夫江宏傑的世紀官司上月底正式落幕，由男方大獲全勝，然而福原愛的出軌醜聞卻讓她在台日的形象重創，近年來只能將重心轉往中國發展，尋求一線生機，積極直播帶貨，經營微博、小紅書，分享日常生活，日前她也自曝曾被帶入警局。

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▲日媒分析，福原愛的年收入估計高達3000萬，因此短期內無需操心財務問題。（圖／翻攝自福原愛微博）
▲福原愛近年來將重心轉往中國。（圖／翻攝自福原愛微博）
福原愛日前上傳一段影片，透露有太多話想和以前的自己說，還一人分飾兩角自問自答，她提及小時候想去家裡附近的公園看鴨子，但因為沒有事先跟媽媽說而引起騷動，「後來媽媽找不到我，著急了，還報警了，把我帶到警察局去，還罵了我一頓」，導致她最後也沒有看成鴨子。

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▲福原愛透露小時候曾經被帶進警局。（圖／翻攝自福原愛小紅書）
福原愛也透露，雖然她曾經是享譽國際的桌球好手，但如今已經離開桌球界，「我已經退役了，我後來想回歸到自己的生活，所以一直沒有打球」，由於她從小就勤練桌球，人生大部分時間都與桌球為伍，她也向年幼的自己道歉，現在已經不再打球了，「對不起喔，是不是讓妳失望了。」

▲福原愛現身記者會，提到與江宏傑已經達成和解。（圖／美聯社／達志影像）
▲福原愛在「無法原諒婚外情女星」排行中排名第三。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，根據《Flash》週刊的調查，在「無法原諒婚外情女星」排行中，福原愛排名第三，第一名則是女神廣末涼子，第二名是出軌演員東出昌大的唐田英里佳，報導指她們的行為已經對家庭和公眾形象造成不可逆的影響，無法再獲得外界的支持與信任。

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