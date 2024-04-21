林襄突公開大罵舊愛「臭馬傑森」！下秒沒人敢接話 爆氣畫面曝光
啦啦隊女神林襄去年與樂天桃猿球員馬傑森在街頭牽手被拍到，結果戀情見光死，而林襄也聲稱已經沒有聯絡，單方面宣布分手。但在今（20）日的賽事中，作為味全龍啦啦隊小龍女的林襄則受邀登上官方YouTube頻道轉播賽事，結果看到前男友無情接殺，竟讓她氣到怒罵：「臭馬傑森！」頓時讓一旁的球評們安靜下來，也讓林襄害羞表示：「怎麼大家不敢接話了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
今日下午在天母棒球場進行味全龍與樂天桃猿的賽事，並同步在味全龍官方YouTube頻道「龍TV」進行轉播，每次都有啦啦隊小龍女上來陪伴大家看球，而林襄也秀出她的轉播處女秀，沒想到才一局上半，馬傑森憑藉速度成功接殺打者劉基鴻的界外高飛球，瓦解了龍隊1、2壘有人的局勢。
怎料，林襄見狀毫不客氣地說：「不要接、不要接、不要接，哎呀！可惡！臭馬傑森！」此話讓一旁的球評曹竣崵、小編都忍不住大笑，林襄隨即表示：「怎麼了，大家都不敢接話！」也讓聊天室的網友們笑到不行。
來到3局上半，馬傑森成功敲出一顆右外野安打之後，林襄順著球評要求繼續罵：「臭馬傑森！很氣啊！我直接氣到了！」勛雞趕緊平緩：「應該是氣對手打出安打吼！」氣氛相當歡樂，而林襄大方的舉動，也讓網友們陸續被圈粉，直呼：「真的很可愛！」
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