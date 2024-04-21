天氣預報／下雨下到發霉！全台「一週天氣」曝　2波鋒面接力肆虐

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林定宜表示，明天第一道鋒面接近北台灣，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後降雨範圍擴大至「中部以北、宜蘭及各山區」，要留意短暫雷陣雨的出現，明天雨勢還不算特別明顯。
氣溫部分，明天由於鋒面接近，各地雲量增多，白天高溫會略降攝氏1至2度，變化不算太大，北部攝氏24至29度、中部攝氏24至35度、南部攝氏25至35度、東部攝氏24至32度。
週二、週三鋒面劇烈影響 全台嚴防大雷雨
林定宜說明，週二、週三鋒面通過影響，各地天氣不穩定，整個西半部、宜蘭都要留意局部大雨，尤其是午後搭配熱對流影響，將會有「短延時強降雨」，伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫也略微下降。
週四則有另一波新的鋒面接近，當天降雨有一小段空檔，主要落在北部、東半部，週五、週六（4/26、4/27）鋒面主體再度影響，全台各地降雨機率又提高，西半部及宜蘭同樣有「短暫陣雨或雷雨」，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區也有局部短暫陣雨。
🟡簡略一週氣象預報
📍台北市：
4月22日：多雲午後短暫雷陣雨、24至32度
4月23日：陰時多雲短暫陣雨或雷雨、24至29度
4月24日：陰短暫陣雨或雷雨、23至25度
4月25日：多雲時陰短暫陣雨或雷雨、22至27度
4月26日：多雲短暫陣雨或雷雨、23至27度
4月27日：多雲短暫陣雨或雷雨、24至26度
📍北部地區：
4月22日：多雲午後短暫雷陣雨、24至31度
4月23日：陰短暫陣雨或雷雨、24至29度
4月24日：陰短暫陣雨或雷雨、22至27度
4月25日：多雲短暫陣雨或雷雨、21至27度
4月26日：多雲短暫陣雨或雷雨、22至27度
4月27日：多雲短暫陣雨或雷雨、23至26度
📍中部地區：
4月22日：多雲午後短暫雷陣雨、24至31度
4月23日：陰短暫陣雨或雷雨、23至29度
4月24日：陰短暫陣雨或雷雨、23至29度
4月25日：多雲時陰短暫陣雨或雷雨、23至29度
4月26日：多雲短暫陣雨或雷雨、23至28度
4月27日：多雲時陰短暫陣雨或雷雨、23至28度
📍南部地區：
4月22日：多雲、25至34度
4月23日：多雲時陰短暫陣雨或雷雨、25至32度
4月24日：陰短暫陣雨或雷雨、24至32度
4月25日：多雲時陰短暫陣雨或雷雨、24至32度
4月26日：陰時多雲短暫陣雨或雷雨 、24至30度
4月27日：陰時多雲短暫陣雨或雷雨、24至30度
📍東部地區：
4月22日：多雲短暫陣雨、24至30度
4月23日：多雲短暫陣雨或雷雨、24至29度
4月24日：陰短暫陣雨或雷雨、23至26度
4月25日：陰時多雲短暫陣雨、22至26度
4月26日：陰時多雲短暫陣雨 、23至28度
4月27日：多雲時陰短暫陣雨、24至29度