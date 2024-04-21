日本燒肉店「外國人菜單」貴4千！一堆台灣客上當　怒轟：超無恥

我是廣告 請繼續往下閱讀
「日本燒肉菜單有分日文和英文不同價錢？」有民眾在論壇Dcard上發文分享，位於日本澀谷的「焼肉 ZENIBA 渋谷店」，Google評論中有台灣客人憤怒留下1星負評論，因為他們發現店家的店員對外國遊客，會改為提供英文菜單，但英文菜單上只有販售8000日元以上的套餐，民眾更發現隔壁桌的日籍客人拿的日文菜單，套餐金額最低4500日元起，且餐點份量不但更多、售價還要更便宜。
實際對比這間餐廳的菜單，結果發現確實日文版菜單的方案最低是4500日圓，而外國人英文版版菜單最低則是8000日圓，且英文版的菜單還塞了一堆額外小菜，肉品卻沒有更多，等同變相加價。
受害民眾認為自己被店家坑殺，因此決定向當地警方報案，當地警方到場後，卻表示「店家有按照菜單上的項目出菜」，因此沒有違法。最後台灣客人只好摸摸鼻子認賠。而在警局期間，燒肉店店長還不停對他們叫囂並作勢要打人，還要求刪除負評和照片，「堪稱日本之恥」。
實際查詢店家google評論，發現受害遊客不但有許多台灣人，還有來自香港、法國等地的非日本籍外國遊客，齊聲指控店家坑殺外國人，服務態度也出現差別待遇，英文菜單費用比日文菜單售價貴了35%。
外國人收費更貴非首見！日本居酒屋「會說日文」省一筆
事實上，近年來日幣大量貶值，讓來自全球的遊客湧入日本，各種治安亂象也讓當地人感到不滿。更有不少餐廳設置遊客價格方案，在服務外國客人時多賺一筆。
去年12月份時，就有大陸遊客指控，自己在東京的千代田區一間居酒屋用餐，結果結帳時卻發現帳單上多了一筆「外國人用席料」500日圓費用，兩人就要價1000日圓，讓他忍不住上網發問「這費用是什麼？」
而另一位長期旅居當地的中國網友，隔日前往實際測試用餐，發現精通日文的他，最終結帳時他卻只被收了220日圓，直接破案解答：「這間店家外國朋友可以避雷，他們座位費是外國人收500圓，看不出來的就收220，我的口語成功迷惑了他們」。