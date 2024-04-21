35歲書記官疑過勞死！苗栗地院發3點聲明：已組專案小組調查釐清

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一、本院即日組成專案小組，深入調查訪談，釐清事實真相
陳書記官於民國110年1月4日到院服務，於112年11月14日起住院治療5日，於同年月21日簽請自113年1月1日起育嬰留職停薪，於113年2月19日因病亡故。陳書記官在本院工作期間努力認真，同仁對其亡故倍感不捨與哀悼。 有關報載陳書記官疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，本院雖未曾受理陳書記官相關申訴，惟認有深入進行調查必要，自即日起組成專案小組，將深入訪談相關人員，並調取相關資料，以釐清事實。
二、本院對陳書記官住院陸續表達關懷之意，對遺眷自發性募資以表慰問，並調取陳書記官之相關病歷，爭取從優撫卹
陳書記官留職停薪住院期間，本院院長、科室主管、同仁曾以通訊軟體、書寫卡片、寄送營養補給品等方式祝福陳書記官早日康復，並表達關懷之意，陳書記官之父親亦曾來信，表達謝意。陳書記官過世後，本院同仁募資新臺幣(下同)33萬餘元致贈遺眷，表達同仁深切慰問之意。另本院院長於陳書記官之喪禮後，即指示調取陳書記官相關差勤資料、辦案紀錄、病歷資料等，以向考試院銓敘部爭取遺屬從優撫卹。
三、持續簡化行政流程，減輕同仁工作負擔，並積極推動心理諮商補助及友善職場，關懷同仁身心健康
本院有感同仁沈重工作負擔，刻正檢討相關運作流程，已陸續完成簡化管考、經費報支等行政流程，並精進送達回證之處理，以減輕書記官及其他同仁的工作負擔，營造合理工作環境。另本院有提供員工心理健康關懷方案，補助心理諮商費用每次2,500元，全年最高12次，並訂有相關申訴處理要點，由委員每月輪值處理申訴。本院院長亦常利用夜間、假日率同單位主管至辦公室瞭解同仁工作狀況，適時予以關懷，未來期以多途徑之策進作為，營造友善職場環境。