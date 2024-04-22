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獨／外交國防委員會太專業！立委不敢來質詢　常不到中午就散會

▲立法院外交國防委員會常開到中午就散會。圖為國防部長邱國正備詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.17）
▲立法院外交國防委員會常開到中午就散會。圖為國防部長邱國正備詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.17）

記者何哲欣／台北報導

立法院外交國防委員會是相當專業的委員會，但正因為太過專業，若立委沒有先做功課，很常不知道要怎麼質詢。有立委透露，登記質詢後發現，外交國防委員會的質詢時間，每人是10分鐘，必要時可延長2分鐘，相較於其他委員會，外交國防委員會質詢時間很長，幾乎是兩倍，但時間這麼長，「根本不知道要問什麼。」也因此，外交國防委員會從3月迄今，幾乎有一半時間都在考察，即使有實際開委員會，也很常中午就結束。

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外交國防委員會對應的行政部門，包括外交部、國防部、僑委會、退輔會、國安局，雖負責監督國家重要的對外政策，但根據統計，從3月迄今，外交國防委員會只開了13次委員會，其他時間都安排考察。今（21）日也同樣是考察「外交部外交及國際事務學院」。

即使開了13次委員會，不論議程為何，幾乎都到中午就散會，是8個常設委員會當中，唯一迄今不曾開到下午的委員會，最快的一次是3月13日，11點06分就散會，最久的一次是上周三，因包含秘密會議，邀請國防部長邱國正報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，「撐」到13點10分才散會。

即使召委想延長開會時間，讓立委質詢時間是「10+2」，暢所欲言，但效果不大。有立委透露，去質詢了一次發現，發現質詢時間太久，根本也不知道要問什麼，時間沒用完就結束。此外也有更多立委是登記質詢，但最後根本都沒現身。

有知情人士透露，外交國防是專業，本來就不好問，但這會期朝野的外交國防立委全是菜鳥，也是主因，過去藍綠常見的外交國防立委，綠營如前立委趙天麟、羅致政、劉世芳，無黨籍立委林昶佐，本屆都未連任，藍營的江啟臣現在則是副院長，也不用質詢。

其餘全是菜鳥，即使有專業背景如民進黨立委沈伯洋、國民黨立委陳永康，但可能也都還在摸索。剩下最資深的藍綠兩立委，正好就是召委馬文君與王定宇。

談到陳永康，有藍營人士說，陳永康很特別，是海軍二級上將退役，但目前7次在外交國防委員會質詢，只分別質詢過一次外交部長吳釗燮、一次退輔會主委馮世寬，其他5次都針對國防部。該人士說，曾提醒陳永康多發言，但陳永康認為自己的專業只有國防，因此只適合針對國防部質詢，其餘部會備詢，他就不質詢，只想當「國防」立委。

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