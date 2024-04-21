水情拉警報！石門水庫水位低還發電　專家曝創新工法解決缺水風險

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水利署曾多次表示，水力發電並不會影響到水資源的浪費，石門水庫發完電的水會先留在後池，再往下送到石門大圳供應各類用水。不過，汪中和指出，發電時所要排出的水量較大，偶爾用一下衝擊不大，但在枯水期的階段，仍建議盡量避免。石門水庫現在的蓄水量不過5千萬噸，民生用水一個月就要用掉2千多萬噸，加上支援農業大概需要4萬噸，故在支援發電方面還需有所節制，確實不會造成水資源的浪費，但會造成緊急用水調度上的問題。
此外，有專家表示，台灣的水庫因提供農業用水，故每年一到枯水期，水庫蓄水量容易處於低檔，導致缺水風險增溫，認為「農業用水」應另找水源。對此，汪中和表示，農業用水約占整體台灣水資源的7成，枯水期時水庫的水幾乎是保命符，然而，在氣候暖化的衝擊下，全球的水文變化日趨極端，一方面大氣層充滿了豐沛的水氣，帶來短時的強降雨造成洪澇；另一方面高溫的地表導致土壤濕度減少，形成長期的乾旱。
他指出，台灣正是氣候暖化影響的高風險區，也是水文極端變化的嚴重受災區，因此過去半世紀以來，台灣就在洪澇與乾旱之間，不停的苦苦奮戰，缺水風險非常高，這是「先天性的壓力」。至於如何以「後天」補救，汪中和認為，水庫的蓄水是台灣農業用水的重要來源，不足的水量應採用創新的水資源解決方案「JW生態工法」，利用透水性鋪面，貯存雨水，不必額外徵收土地、興建水壩。
「透水性鋪面」可在一般道路、空地停車場儲存大量雨水，像是有一個水庫就在家門口，隨時可以抽取出來用，其儲水效益非常高，且可支援各式用水，甚至也因此不必害怕淹水衝擊。台灣中南部農業用地一年四季都需要用水，但水庫蓄水往往不夠所需，加上若地下水大量使用，恐使地層下陷危及到高鐵營運安全，這就是「JW生態工法」重要性，這種創新工法過去也曾被提倡，目前也正在推動中，國外已有將近70個國家採用。
由於完善「JW生態工法」需經歷長期、的大面積推動，因此格外需要政府的重視以及民間的支持，最好的方式，就是在每年道路維修時，將其地面改成「透水性鋪面」，等同於間在一個在地上的水庫，這是補救台灣枯水期的用水不足最好的方式，最重要的是，其維修費用比傳統鋪面低，累積約莫5至10年的維修費，就能把當初新建的費用拿回來。