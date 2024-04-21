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梓梓罕見動怒！啦啦隊員遭偷拍　她飆髒話怒斥：這種人別再進場

▲福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓得知自己的隊員被偷拍，氣得狂飆髒話，譴責這種行為。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓得知自己的隊員被偷拍，氣得狂飆髒話，譴責這種行為。（圖／翻攝自梓梓IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，火辣性感的身材，加上認真負責的性格讓她圈粉無數，然而總是笑臉迎人的她先前卻罕見動怒，氣得直接罵髒話斥責，「希望這樣的人可以不要再進場了！」

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▲梓梓不僅甜美長相，還有E級傲人身材。（圖／翻攝自梓梓FB）
▲董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長。（圖／翻攝自梓梓FB）
夢想家球團昨（20）日發佈公告，透露最近啦啦隊在場邊應援時，有球迷以不當角度對著女孩們攝影，「球團第一時間了解狀況並基於保護女孩立場，報警進行處理。」球團也呼籲球迷們要理性支持啦啦隊，「若有不當行為，球團絕不寬貸，並有權要求離場與限制未來不得進入夢想家主場之權利」。

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▲夢想家球團昨（20）日發佈公告，透露最近啦啦隊在場邊應援時，有球迷以不當角度對著女孩們攝影。（圖／翻攝自夢想家球團IG）
對此，身為隊長的梓梓也氣得在IG限時動態發文表示，她下班後得知此事氣到不行，認為女孩們對待工作都很努力又很辛苦，很心疼她們受到這樣的對待。

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▲梓梓下班後知道此事，忍不住氣到狂飆髒話。（圖／翻攝自梓梓IG）
梓梓忍不住大罵，「鮮少罵髒話的我，已經忍不住狂飆，真的無法接受我的女孩們遭受這種事情，希望未來大家也幫忙我們留意，也希望這樣的人不要再進場了」，她同時附上對話截圖，只見在得知消息後，她忍不住狂罵了好幾句髒話，僅管都畫上叉叉馬掉，還是能感受到滿滿的憤怒。

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