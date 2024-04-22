雙姝恩怨深！徐巧芯、黃捷多年纏鬥　立院開議日上演「搶麥大戰」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃捷獲徵召參選立委，但他議員任期未滿，遭質疑落跑，他舉例徐巧芯也一樣，但徐巧芯反嗆，「黃捷被批評的原因是因為她雙標，過去罵人烙跑，今天自己烙跑」。
二、2023年11月底
國民黨提名韓國瑜列不分區立委第一名，黃捷批國民黨「不願意傳承新世代」。徐巧芯說，國民黨的名單平均只有47歲，黃捷簡直睜眼說瞎話。
三、2024年2月20日
國民黨立委杯葛行政院長陳建仁施政報告，國民黨立委羅智強戴麥克風進場，黃捷質疑違反議事規則，出手制止，徐巧芯上前與黃捷論戰。
四、2024年2月底
民進黨高雄市黨部發文酸徐巧芯，撐黃捷比較漂亮，民進黨為此致歉。但黃捷表示，有罵過別人「相由心生、醜到不行」的是徐巧芯本人，徐巧芯也要向當事人道歉，才能以德服人，而不是徐巧芯能、別人不能。徐巧芯反嗆，黃捷硬拗、國文程度有問題。
五、2024年3月初
民進黨立委黃捷提案修正《兩岸人民關係條例》，增訂陸配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣等規定，徐巧芯批是歧視。
六、2024年4月15日
徐巧芯大姑捲入詐騙案，黃捷嗆徐巧芯是詐騙世家，應立即辭職。徐巧芯回嗆，腦子有問題。黃捷說，這就是國民黨新生代、戰鬥藍的水準嗎？限期徐巧芯24小時內道歉，否則就提告！