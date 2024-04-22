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雙姝恩怨深！徐巧芯、黃捷多年纏鬥　立院開議日上演「搶麥大戰」

▲立法院開議日，徐巧芯與黃捷上演「搶麥」大戰。（圖／翻攝羅智強臉書）
▲立法院開議日，徐巧芯與黃捷上演「搶麥」大戰。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立委徐巧芯與民進黨立委黃捷，近日又因徐巧芯大姑涉詐騙案、徐巧芯身上名牌等議題，不斷纏鬥。事實上，兩人年紀相近，徐巧芯34歲，比黃捷大3歲，兩人都是地方議員出身、在網路上都有高知名度，也都是首次擔任立委，2月20日立法院開議，兩人就曾因「搶麥事件」隔空互嗆，但早在競選期間，兩人早就在網路上「結怨」已久。《NOWnews今日新聞》整理如下。

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一、2023年10月底

黃捷獲徵召參選立委，但他議員任期未滿，遭質疑落跑，他舉例徐巧芯也一樣，但徐巧芯反嗆，「黃捷被批評的原因是因為她雙標，過去罵人烙跑，今天自己烙跑」。

二、2023年11月底

國民黨提名韓國瑜列不分區立委第一名，黃捷批國民黨「不願意傳承新世代」。徐巧芯說，國民黨的名單平均只有47歲，黃捷簡直睜眼說瞎話。

三、2024年2月20日

國民黨立委杯葛行政院長陳建仁施政報告，國民黨立委羅智強戴麥克風進場，黃捷質疑違反議事規則，出手制止，徐巧芯上前與黃捷論戰。

四、2024年2月底

民進黨高雄市黨部發文酸徐巧芯，撐黃捷比較漂亮，民進黨為此致歉。但黃捷表示，有罵過別人「相由心生、醜到不行」的是徐巧芯本人，徐巧芯也要向當事人道歉，才能以德服人，而不是徐巧芯能、別人不能。徐巧芯反嗆，黃捷硬拗、國文程度有問題。

五、2024年3月初

民進黨立委黃捷提案修正《兩岸人民關係條例》，增訂陸配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣等規定，徐巧芯批是歧視。

六、2024年4月15日

徐巧芯大姑捲入詐騙案，黃捷嗆徐巧芯是詐騙世家，應立即辭職。徐巧芯回嗆，腦子有問題。黃捷說，這就是國民黨新生代、戰鬥藍的水準嗎？限期徐巧芯24小時內道歉，否則就提告！

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