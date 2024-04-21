羅志祥秀出600萬「包王」羨煞粉絲！霸氣回：愛馬仕擺滿2面牆
亞洲舞王羅志祥時常在社群上分享自己的生活照與穿搭風格，為人親切的他也常常和粉絲留言互動，日前他貼出一張在法國知名品牌愛馬仕（Hermès）前的全身照，手上拿著要價600萬元的「包王」，讓粉絲驚嘆，舞王真的超級有錢！也有粉絲好奇留言：「一面牆要變兩面牆了嗎？」舞王也霸氣回應，早已是兩面了！
記者施以慧／綜合報導
也有粉絲詢問，如果Hermès跟Chrome Hearts（好萊塢奢侈品牌）只能選一個該怎麼辦，羅志祥也回覆：「只有小朋友才做選擇。」意指自己全部都要，展現自己的強大的消費力。
這款「包王」正是愛馬仕的頂級包款「喜馬拉雅」柏金包，不過並不是真的出產於喜馬拉雅山，反倒是採用尼羅河產的鱷魚皮製成，在經過漂染之後鱷魚皮上會出現漸變色，中間純白，兩側則會漸變為灰色，由於色澤神似喜馬拉雅山上的雪峰，才有了這樣典雅的名稱。
由於擁有獨特漂染的外觀，這款「包王」身價水漲船高，目前市場價格至少600萬起跳，其中有鑲鑽的款式更飆破千萬元，因此不僅身價非凡且一包難求，是收藏家眼中的「夢幻神包」！
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