樂天女孩張雅涵「開季1個月還沒跳」！原因讓她好無奈：與世隔絕

羅志祥秀出600萬「包王」羨煞粉絲！霸氣回：愛馬仕擺滿2面牆

▲羅志祥常常和粉絲分享穿搭照，近日貼出的照片還是愛馬仕的柏金包，要價600萬起跳，羨煞眾人。（圖／IG Showlo）
▲羅志祥常常和粉絲分享穿搭照，近日貼出的照片還是愛馬仕的柏金包，要價600萬起跳，羨煞眾人。（圖／IG Showlo）

記者施以慧／綜合報導

亞洲舞王羅志祥時常在社群上分享自己的生活照與穿搭風格，為人親切的他也常常和粉絲留言互動，日前他貼出一張在法國知名品牌愛馬仕（Hermès）前的全身照，手上拿著要價600萬元的「包王」，讓粉絲驚嘆，舞王真的超級有錢！也有粉絲好奇留言：「一面牆要變兩面牆了嗎？」舞王也霸氣回應，早已是兩面了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
也有粉絲詢問，如果Hermès跟Chrome Hearts（好萊塢奢侈品牌）只能選一個該怎麼辦，羅志祥也回覆：「只有小朋友才做選擇。」意指自己全部都要，展現自己的強大的消費力。

▲粉絲好奇詢問羅志祥是否已經有一整面牆的愛馬仕包包，羅志祥霸氣回應：「早已有2面！」（圖／IG Showlo）
▲粉絲好奇詢問羅志祥是否已經有一整面牆的愛馬仕包包，羅志祥霸氣回應：「早已有2面！」（圖／IG Showlo）
這款「包王」正是愛馬仕的頂級包款「喜馬拉雅」柏金包，不過並不是真的出產於喜馬拉雅山，反倒是採用尼羅河產的鱷魚皮製成，在經過漂染之後鱷魚皮上會出現漸變色，中間純白，兩側則會漸變為灰色，由於色澤神似喜馬拉雅山上的雪峰，才有了這樣典雅的名稱。

▲
▲使用尼羅河的鱷魚皮製成的柏金包，市價目前600萬起跳。（圖／愛馬仕官網）
由於擁有獨特漂染的外觀，這款「包王」身價水漲船高，目前市場價格至少600萬起跳，其中有鑲鑽的款式更飆破千萬元，因此不僅身價非凡且一包難求，是收藏家眼中的「夢幻神包」！

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

  

羅志祥抓包《淚之女王》破綻！搞笑模仿金秀賢「這不可能喔」

羅志祥譴責少女不雅片拍攝者！提5不關切兒少　盼黃子佼跟家人談

五月天捐500萬賑災幫重建校園！羅志祥主動捐款、物資給受災戶

分手羅志祥4年走不出情傷！周揚青親吐「單身原因」：不想交男友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生