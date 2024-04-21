許美靜開唱遭轟「史上最爛」！親唱不到30分鐘 粉絲怒喊退票
49歲新加坡歌手許美靜以一曲《城裡的月光》為人所知，然而她淡出演藝圈多年，曾被傳出流落街頭，去年（2023）回歸歌壇，昨（20）日在中國南京舉辦「夢見見面音樂會」演唱會，2個半小時的演唱會時間，她只有30分鐘真的開口唱歌，引來歌迷怒轟是「史上最爛」。
記者吳昕蓓／綜合報導
有歌迷在網路上爆料，許美靜的演唱會有2個半小時，但她那些膾炙人口的金曲《城裡的月光》、《都是夜歸人》、《遺憾》等，全都是由樂隊老師代唱，或是直接交由粉絲合唱，《傾城》一曲更是直接現場放伴奏，她親自開口唱的歌曲竟然10首不到，時間只有30分鐘。
歌迷互動橋段還硬生生拖了一個小時，被抽的粉絲還疑似是套好的，「有長達1個多小時，都是許美靜與台下粉絲互動，但互動粉絲竟被抓包拿著手機稿照念。」引發現場歌迷憤怒，怒吼要求退票，經紀人竟也不客氣嗆「你作夢」，不少受害歌迷都在貼文下痛批，「沒本事不要出來撈錢」、「把大家當傻子，敗完這場的好感，難道還會有下一場嗎」。
南京市文化旅遊局也接到投訴，目前相關部門已經介入調查，「如果觀眾能跟演出團隊之間能達成協議，是最好的結果。該工作人員稱，若管理部門介入則是按章辦事，觀眾能否得到賠償、及演唱會主辦方是否會被處罰，都要看最終調查結果主辦方是否違規。」
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