白家綺解放超辣上半身！慶賀40歲生日 粉絲嘆：看不出是4寶媽
本土劇女星白家綺昨（20）日在臉書上發出慶祝40歲生日的生日長文，還貼出穿著黑色細肩帶洋裝，露出好身材的超辣美照，完全看不出來是有4個孩子的媽，吸引2000多名粉絲留言祝福：「女神生日快樂！」、「生日快樂，妳是我嚮往的40歲。」
記者施以慧／綜合報導
在白家綺300字的生日文中，分享了對生活的體悟與自我期望，也抒發了對於負面話題的感悟，「現在明白了，我們都不是英雄，無法完美的扮演每個角色，希望在未來的日子，我們對自己，對世界，有更多的包容，心裡依然溫暖，熱愛生命、充滿盼望，對每個人真誠。」
其實白家綺在演藝圈打滾多年，從2010年出道至今，演出多部本土劇，2011年就因演出《夜市人生》丁佩琪一角而爆紅，不過其實她從小家境就不寬裕，為了幫助家中的開支，曾做過洗碗工，也擺過地攤，相當辛苦。
白家綺在發展演藝事業前，還曾和從事室內設計的圈外男友結婚，生了2個女兒，但後續因前夫外遇，兩人在2019年離婚，直到2010年她開始發展演藝事業，收入才漸趨穩定，2018年更甜嫁演員吳東諺，並二度懷孕，成為4寶媽，人生經歷豐富的她也因此在40歲生日與粉絲分享對於生活的感觸。
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