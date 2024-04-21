汪小菲甜攜未婚妻現身！遇啦啦隊嗨跳「炸裂舞」 表情尷尬全被拍
汪小菲前幾天在台北信義街頭大鬧前妻大S（徐熙媛）的豪宅後，又開直播辯稱是家務事壓力太大，導致情緒失控，「那天之後直接崩了4天，那4天是失憶的...忘了我做什麼了！」再次引發關注。今（21）日汪小菲出席SBL籃球聯賽，不僅和未婚妻Mandy有說有笑，面對啦啦隊Luxy Girls的「炸裂舞」熱情邀約，他超級害羞連忙婉拒，格外掀起球迷討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
汪小菲今帶著未婚妻現身基隆市立體育館觀看SBL籃球聯賽，一同出席的還有他的好友、Luxy Girls老闆李進良，以及彰化縣議長兼籃協理事長的謝典林，而在場邊唱名時，汪小菲也站起身揮手致意。
只見汪小菲一臉愜意，穿著黑色的名牌西裝與短褲，和一旁的未婚妻有說有笑，看來心情不錯。有趣的是，Luxy Girls啦啦隊在中場表演完後，還集體跑到汪小菲面前邀約到場中歡呼，而且還跳起炸裂舞喊著「炸裂汪小菲！」讓所有人笑到不行。
不過，汪小菲似乎非常害羞，即便獲得未婚妻的同意，但他仍尷尬地搖搖頭、揮手婉拒，還不斷看向女方就怕得罪，意外形成非常有趣的畫面。事實上，汪小菲的好友李進良，其投資的啦啦隊Luxy Girls專為球隊彰化柏力力應援，本人也非常力挺台灣籃球，過去也多次邀約汪小菲進場看球。
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