路跑／Panasonic台北城市路跑9月8日開跑！奧運國手彭名揚將參賽

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即將挑戰2024巴黎奧運的彭名揚受邀擔任今年賽事的活動大使，屆時也將參與3公里組賽事，並在終點為完賽跑者掛上獎牌，「這是我第一次參加Panasonic城市路跑活動，平常訓練都是短距離衝刺，難得可以用平緩的步伐跑在台北的街道上，欣賞清晨六七點的靜謐與美好，希望大家踴躍報名，跟我一起跑向美好生活。」
台北城市路跑賽連續四年由Panasonic冠名贊助，賽事最大亮點就是完賽後的抽獎時間，每年都有不少跑者抱回精美的Panasonic家電。繼去年的東京馬拉松名額後，今年最大獎進一步升級為北海道馬拉松及首爾馬拉松的跑旅行程；北海道馬拉松舉辦時間正逢北海道傳統祭典和煙火大會，跑者可體驗日本傳統風情、首爾馬拉松則以極速賽道聞名，70%以上路段都是平緩下坡，被稱為「最速賽道」。除了各抽出一位參賽名額，大會也將提供機加酒配套，包含機票及住宿，送你出國比賽，體驗不同的馬拉松賽道與氣氛。
一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，並承諾貢獻企業一己之力，致力於減少二氧化碳排放量，不只邁向RE100綠色工廠，更一步步堅定地朝淨零碳排穩步前進，藉由多項計畫與技術全力減少環境負載，也呼籲民眾跟Panasonic一起，讓永續未來式變成現在進行式，朝向更美好的生活而努力。
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