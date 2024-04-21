LE SSERAFIM登「科切拉音樂節」再爆爭議 半開麥演唱遭狠酸
韓國新星女團LE SSERAFIM，今（21）日二度登上美國大型音樂慶典「科切拉音樂節」，由於她們13日時已經表演過一回，不過當時登台演出的狀況被網友們直呼：「根本是災難！」也因此今日的表演是否能「成功雪恥」也備受關注。
記者施以慧／綜合報導
這次LE SSERAFIM改變演唱方式，改以「半開麥」演唱，也就是俗稱的墊音，但還是有部分粉絲不想買單，還抓包金采源唱《ANTIFRAGILE》時，明明都已經拿下麥克風、沒有張嘴，卻聽得到唱歌的聲音，但有人提出中村一葉在唱《UNFORGIVEN》的高音時沒張嘴，就真的只剩下配樂的聲音，究竟哪邊是真唱，哪邊是預錄，都讓網友霧裡看花。
由於LE SSERAFIM在13日時已經表演過一回，不過當時的演出由於是以「全開麥」的方式進行，可以聽出成員們呼吸急促，甚至是喊麥、破音的慘況，甚至在舞蹈後半段，成員們體力下降，展示難以估量的現場演唱實力。
今（21）日再度登台，LE SSERAFIM收穫的評價相當兩極，「進步不少欸」、「比上次好太多了」、「墊音且動作幅度小了」、「短時間沒辦法改善啦」、「覺得有墊音很正常，舞台比上周好很多」、「感覺上禮拜這樣做就好了」、「她們是對嘴吧」、「孩子們的表情相當開朗，跟上次害怕緊張差很多」、「都到海外表演了還對嘴」、「我有點失望，她們不是說是最棒的舞台嗎，怎麼用這種像逃避的方式演出」。
其實上次演出LE SSERAFIM最為人詬病的「喊麥」，在這次的表演中已經大幅改善，尤其是主唱許允真和金采源，兩人都更專注於歌聲，而非吶喊，成員們的舞蹈力度相較於上周也已經有些調整，不過「半開麥」的部分，還是有不少網友不肯支持，是否算「成功雪恥」，恐怕只有成員心知肚明。
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