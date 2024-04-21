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中國軍事重組「建網軍」！習近平設共軍新兵種　分析：更加集權化

▲中國國家主席習近平宣布進行軍事重組，新成立的「信息支援部隊」，強調該單位要堅決聽從黨的指揮。（圖／翻攝自央視）
▲中國國家主席習近平宣布進行軍事重組，新成立的「信息支援部隊」，強調該單位要堅決聽從黨的指揮。（圖／翻攝自央視）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國家主席習近平本週五（19）宣布進行軍事重組，原隸屬中央軍委轄下的「戰略支援部隊」將拆分軍事航太部隊、網路空間部隊，以及新成立的「信息支援部隊」，強調該單位要堅決聽從黨的指揮，建立符合現代戰爭及共軍特色的網路資訊體系。分析認為，這將減少指揮鏈層級使中國更加集權、共軍更加適應現代戰爭。

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中共解放「戰略支援部隊」於2015年成立，意在加強中國在太空、網路、政治和電子戰等方面的作戰能力，中國中央軍委宣布本月19日的軍事重組之下，中央軍委主席習近平將軍旗授予信息支援部隊司令員畢毅、政治委員李偉，這次大規模重組後將該部隊分為「信息支援部隊」、「軍事航天部隊」、「網絡空間部隊」三組，但一切仍由中央軍委會直接指揮。

綜合《自由亞洲電台》、《金融時報》和中媒《人民日報》報導，習近平在該部隊成立大會上致詞表示，此決定是「黨中央和中央軍委為了強軍事業、加快國防現代化的重大決策」，在此安排下此後中央軍委能直接指揮的將包含陸軍、海軍、空軍和火箭軍等4個軍種，以及軍事航天、網路空間、信息支援和聯勤保障部隊等4個兵種。

新的信息支援部隊由原戰略支援部隊政委李偉續任，而司令則由陸軍中將畢毅出任，此前「戰略支援部隊」司令員巨乾生在去年莫名失蹤，直到今年1月短暫露面，遭疑涉入中共火箭軍貪腐案遭一同整肅，目前官方並未宣布其頭銜與官職調動狀態。

美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國安全研究員麥雷諾茲（Joe McReynolds）認為，這次重組的重點在於「減少指揮鏈層級」，這讓北京高層能夠直接對此類戰術下命令，專家也認為去年發生的火箭軍高層涉貪、間諜氣球遭擊落等事件顯示指揮結構改革仍不夠

原中國海軍司令部中校參謀姚誠也指出，過去中國的戰略支援部隊與陸、海、空軍和火箭軍並列為「軍種」，但職責從網路戰、資訊戰、電子戰、情報系統到太空戰等各項領域都涵蓋，使系統顯得相當混亂，「沒法指揮、沒法協調，所以部隊呼聲很大不能這樣搞。 」

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