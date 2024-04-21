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貓咪掉毛季節到了！幫牠「剃毛」OK嗎？獸醫師揭真相：問題可多了

▲貓咪掉毛期（圖／NOWnews資料照）
▲貓咪掉毛期（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

近期氣溫越來越熱，有養貓咪的家庭更有感覺，隨著掉毛期到來，家中主子的毛髮，也開始到處都是。對此，或許會有些新手飼主想到幫主子「剃毛」以絕後患，但其實這樣的觀點並不正確，貓行為獸醫師林子軒也詳細解釋其中原理。

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▲貓咪舌頭上充滿倒鉤，就像是天然形成的梳子，可以在舔毛時將毛髮弄乾淨。（圖／取自NOWnews資料照）
▲貓咪舌頭上充滿倒鉤，就像是天然形成的梳子，可以在舔毛時將毛髮弄乾淨。（圖／取自NOWnews資料照）
幫貓咪「剃毛」能防中暑？獸醫反揭真相

林子軒醫師提到，貓毛其實對貓的皮膚保護性至關重要，能避免貓的皮膚直接受到物理性傷害，讓貓在家跑酷，或跟其他貓在打鬧嬉戲時不容易受傷。當天氣寒冷時，貓毛可以幫助貓咪保暖；天氣炎熱時，貓毛也能協助貓散熱，同時避免因長時間日曬造成曬傷。貓毛甚至能防水，讓皮膚保持乾爽，預防細菌、黴菌等滋生。

若擔心貓咪在室內過熱或中暑，則應該增加室內飲用水的擺放，讓貓隨處都可飲水。另外，維持室內通風性良好，也遠比開冷氣跟電扇給貓吹更實際有效。

▲日本一隻擁有海苔瀏海的貓咪「海苔男」，和母貓生下了一窩小奶貓，沒想到牠的招牌海苔花紋，竟複製貼上到小孩們身上。（圖／翻攝自TikTok）
▲比起剃毛，貓奴應定期幫貓咪梳理毛髮，除了可減少環境中貓毛飄散外，還可以維持貓的皮膚跟毛髮的健康。（圖／翻攝自TikTok）


剃毛貓精神超好！真實原因曝光

或許有些飼主曾幫貓咪剃毛，發現那幾天主子活蹦亂跳精神好。但真實原因卻有所誤會，林子軒解釋，上述現象其實是出自於貓對於皮膚溫感變化的不適應，無故剃毛對貓並沒有好處，甚至是對於原有過度舔舐問題的貓，更會因皮膚的異樣感而加強舔舐，讓原有的問題變得更加嚴重。

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲擔心貓咪在室內過熱或中暑，則應該增加室內飲用水的擺放，讓貓隨處都可飲水。（圖／記者賴禹妡攝）
「比起剃毛，貓奴應定期幫貓咪梳理毛髮，除了可減少環境中貓毛飄散外，還可以維持貓的皮膚跟毛髮的健康。」且通常只有跟醫療需求有關的時候，醫師才會建議讓貓進行局部或大範圍剃毛。若貓咪有剃毛的需求，也可以尋求專業的寵物美容師來協助。

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