貓咪掉毛季節到了！幫牠「剃毛」OK嗎？獸醫師揭真相：問題可多了

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林子軒醫師提到，貓毛其實對貓的皮膚保護性至關重要，能避免貓的皮膚直接受到物理性傷害，讓貓在家跑酷，或跟其他貓在打鬧嬉戲時不容易受傷。當天氣寒冷時，貓毛可以幫助貓咪保暖；天氣炎熱時，貓毛也能協助貓散熱，同時避免因長時間日曬造成曬傷。貓毛甚至能防水，讓皮膚保持乾爽，預防細菌、黴菌等滋生。
若擔心貓咪在室內過熱或中暑，則應該增加室內飲用水的擺放，讓貓隨處都可飲水。另外，維持室內通風性良好，也遠比開冷氣跟電扇給貓吹更實際有效。
剃毛貓精神超好！真實原因曝光
或許有些飼主曾幫貓咪剃毛，發現那幾天主子活蹦亂跳精神好。但真實原因卻有所誤會，林子軒解釋，上述現象其實是出自於貓對於皮膚溫感變化的不適應，無故剃毛對貓並沒有好處，甚至是對於原有過度舔舐問題的貓，更會因皮膚的異樣感而加強舔舐，讓原有的問題變得更加嚴重。
「比起剃毛，貓奴應定期幫貓咪梳理毛髮，除了可減少環境中貓毛飄散外，還可以維持貓的皮膚跟毛髮的健康。」且通常只有跟醫療需求有關的時候，醫師才會建議讓貓進行局部或大範圍剃毛。若貓咪有剃毛的需求，也可以尋求專業的寵物美容師來協助。
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