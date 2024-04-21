胡宇威曝光超美婚紗照！新娘竟不是陳庭妮 本人證實了
男星胡宇威去年和女星陳庭妮在美國紐約登記結婚，目前婚禮進度仍在卡關，不過胡宇威近期拍攝迷你劇《就算一個人也可以好好的吃飯》的劇組，卻搶先發佈一組婚紗照，新娘是劇中胡宇威的未婚妻姚以緹！
記者施以慧／綜合報導
這部公視製迷你劇集《就算一個人也可以好好的吃飯》日前已經殺青，將在4月底在公視一次上架，劇組釋出幾組婚紗照美翻，不過因為是短篇迷你劇集，拍攝期短，胡宇威拍2周就殺青，他和姚以緹只工作了3天，從未合作過的兩人見面第一天就要拍婚紗照秀恩愛，劇組詢問胡宇威是否會尷尬？他笑說：「不會，這就是演員的工作，要馬上進入狀況。」
胡宇威日前為了劇本，與姚以緹一同現身迪化街、南門市場拍攝，吸引不少民眾關注，平常就愛下廚的胡宇威也透露平常最愛逛傳統早市買食材，壓根不怕被認出來，他笑說：「有時候老闆還會算我便宜一點。」
胡宇威第一次拍攝每集僅15分鐘的迷你劇集，他透露拍迷你劇集很不容易，沒有太多時間可以跟對手演員磨合 ，幸好他跟姚以緹雖首次合作，但有不少共同話題可以聊，減少了距離感，合作起來頗有默契，也加快了拍攝速度。
胡宇威和姚以緹會趁空檔聊喜歡的電影、影集，也會聊對劇本的想法和細節。胡宇威表示：「迷你劇集通常不會把故事講的太滿 ，會留空間給觀眾思考，所以我們會討論怎麼讓劇情更豐富。」最後導演乾脆開放讓兩人自由發揮，有兩場爭執的戲，就由他們自己講台詞，不用照劇本來。
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