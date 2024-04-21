避談抗議插曲！布林肯訪中前　中國使館警告「不得干涉台灣內政」

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不過就在布林肯訪問北京前夕，中國駐美大使謝鋒在哈佛大學的一場論壇中表示，如果美方繼續干涉台灣、香港、新疆、西藏這些中國「內政問題」，雙方將難以在各種挑戰中合作應對。
中國駐美使館21日在官方公告中提到謝峰的20日出席哈佛大學甘迺迪政府學院的論壇內容，當天謝鋒在演講時表示，中美必須樹立「正確認知」，他稱目前兩國關係面臨嚴峻挑戰，「如果美方在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上不斷干涉中國內政、損害中國利益，即使設再多『護欄』又怎麼兜得住兩國關系的底？」
謝鋒也說，中國「不賭美國輸、不干涉美國內政、不干預美國大選」，表示願同美國做夥伴、做朋友，「美方是否也願意與中方相向而行？」，接著又表中美示是否能維持關係「很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道」。
實際上在謝鋒演講當天，有三名台灣及藏族學生接力起身抗議，他們高舉同樣的「中國說謊」標語，在謝鋒演講期間一個接著一個起身抗議，打斷他針對中國現代化、中美關係的演說，抗議學生批評「在此宣傳中國繁榮假象，但你們的手沾滿鮮血」，高呼中國強迫西藏兒童就讀寄宿學校、對香港與台灣的民主自由下手等。
儘管當天遭遇台灣、香港與藏族學生的當場抗議，中國大使館的聲明仍並未提到這個事件。
此前，美國官員透露，布林肯週三（24日）開始訪問中國期間，預料將與北京當局展開一連串的對話，包含將力勸中國不要在520台灣新總統就職期間，對台灣發動挑釁行為，同時也會討論烏克蘭局勢、中東危機以及南海衝突問題。