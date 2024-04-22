桌球／孫穎莎世界盃逆轉封后！有望超越張繼科挑戰最速大滿貫紀錄
澳門桌球世界盃21日進行女子決賽，由現今世界排名第一的孫穎莎對決世界排名第二的王曼昱，雙方上演神仙打架戲碼，鏖戰到決勝第七局才分出勝負，孫穎莎在局數1：3的劣勢下連追三局，最終4：3(8:11、5:11、11:4、5:11、11:8、11:5、11:9)逆轉取得生涯首座世界盃冠軍。
記者陳云茹/綜合報導
孫穎莎與王曼昱兩人身為同期中國隊球員，生涯多次對戰互有勝敗，王曼昱曾在2021年世錦賽單打決賽擊敗孫穎莎，近年交手則由孫穎莎佔上風，最近一次對戰是在上個月的仁川冠軍賽，孫穎莎直落四狙擊王曼昱，同時兩人也曾是女子雙打搭檔，亦敵亦友。
桌球中的大滿貫意指集齊奧運、世錦賽、世界盃三項單打冠軍，王曼昱在2021年休士頓世錦賽封后，孫穎莎則在2023年德班世錦賽拿下冠軍，兩人大滿貫道路上都缺少奧運及世界盃冠軍，隨著世界盃疫情後回歸，加上今年是奧運年，只要成為世界盃冠軍得主，就有機會在今年完成生涯大滿貫。
孫穎莎近年在世界排名以斷層領先穩坐球后寶座，但世界盃封后之路走的並不輕鬆，先在半決賽與陳夢苦戰六局、決賽又和王曼昱激戰到決勝局，才拿下生涯首座世界盃冠軍，她也在奪冠後釋放情緒躺下並激動親吻球桌。
巴黎奧運即將在七月底登場，相比於陳夢、王曼昱仍在競爭單打名額，孫穎莎靠著近一年來高達92%的勝率傍身，無意外一定會代表中國參戰奧運單打，上屆東京奧運輸給隊友陳夢遺憾銀恨，今年將第二度踏上奧運殿堂，被視為奪冠大熱門。
值得一提的是，孫穎莎在2023年5月28日取得世錦賽冠軍、2024年4月21日斬獲世界盃冠軍，若能在奧運封后，她將以432天取得大滿貫之姿，超越張繼科445天的大滿貫最速紀錄。