下雨天小心香港腳！皮膚醫示警「2症狀」別拖 恐釀蜂窩性組織炎
天氣越來越潮濕，除了本週將迎接一連串鋒面雨勢外，梅雨季也步步逼近，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，在台灣潮濕悶熱的氣候中，「香港腳」是許多民眾的困擾，尤其是學生、上班族等族群，提醒民眾，天氣潮濕務必要保持衣物乾燥，腳上的鞋子也應交替穿搭，若發現腳縫間出現脫皮、搔癢的情況，就應盡早就醫釐清原因。
記者張志浩／綜合報導
趙昭明指出，香港腳發生的原因最主要就是「潮濕」導致黴菌感染，其中香港腳又能細分為「水泡型」、「糜爛型」和「角化型」，其中水泡型和糜爛型最容易導致皮膚進一步感染，甚至衍生蜂窩性組織炎的嚴重病症，角化型則是皮膚粗厚乾燥、角化脫皮、瘙癢及龜裂，病程較緩慢，也較難痊癒。
針對香港腳，趙昭明也明確指出以下族群特別容易感染，臨床上在4至6月悶熱多雨的時期患者明顯增加。
1、鞋子較不常更換者，如學生、上班族。
2、平時就容易出汗者。
3、免疫力較差民眾，如糖尿病、長者、三高、肥胖等問題。
想要預防香港腳纏身，趙昭明強調，保持清爽相當重要，平時有許多學生患者穿著較厚的襪子，上學時球鞋、布鞋每天都穿同一雙，這就相當容易導致香港腳發生；在治療上，香港腳可分為輕、中、重度，輕度以塗抹藥膏2至3週為主，較嚴重者會搭配口服藥物控制感染程度。
最後趙昭明提醒，當腳出現癢、脫皮時不一定就是香港腳，但也不能忽視類似症狀，香港腳最大的病徵就是在「指縫間出現糜爛、脫皮」，當有上述病症就務必前往皮膚科診所，醫師會從腳上刮下一些碎屑，並鑑定是否為黴菌引起的香港腳。