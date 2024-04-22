全中運／重現亞運對決！嘉義高工王宥鈞力壓世界紀錄保持人奪金

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嘉義高工王宥鈞對自己的技術表示還有提升空間，王宥鈞表示：「從成績來看，我覺得很好，但在動作方面還有待加強，起跑不夠好，過樁也不夠完美，只是剛好過關，希望未來的表現能更加完美，贏得更漂亮一點。」
這次全中運不僅是嘉義高工王宥鈞國九以來再度摘金，更是他高中生涯追求3連霸的開始，「三連霸一直是我的目標。」而世界紀錄保持人黃品睿在金牌戰成了他的手下敗將，讓嘉義高工王宥鈞發下豪語：「我要打破他的紀錄！」儘管場上是對手，其實場下兩人都是好朋友，會在低潮時彼此互相鼓勵。
自從亞運回國後，嘉義高工王宥鈞的自信心有了明顯提升。「以前沒有很有勝算的感覺，自從亞運拿下金牌後，信心提升許多。」今年嘉義高工王宥鈞將代表中華隊參加世錦賽，希望能繼續為國家爭光，他也提到，備戰之餘也要好好讀書，希望不要因為運動而放掉課業。
去年金牌得主民雄農工黃品睿在對抗激烈的競爭下遺憾未能連霸，對此民雄農工黃品睿表示：「其實秒數有跑出來，只是過樁有失誤，這算是自己的問題。」他期望提升自己在賽場上的穩定性，心態方面也能在穩定一些。
作為世界紀錄保持人，民雄農工黃品睿面對不小的壓力，黃品睿：「每次比賽時，大家都會用不同的眼光看我，但我選擇忽視，盡量做好自己。」他透露許多選手都在努力挑戰3.885秒的世界紀錄，這也激勵民雄農工黃品睿不斷突破自我。
此外，在國中組男女雙人花式繞樁賽中，來自臺北市介壽國中的張茗／劉采沛組合摘得金牌，張茗很珍惜與劉采沛的合作機會：「我們同校才有機會一起比賽，很珍惜這樣的緣分。」劉采沛也表示，「兩人從去年11月開始搭配，默契越來越好，期待未來繼續攜手持續合作，完成連霸目標。」